Educația ca infrastructură: Școala internațională care imprimă direcția și ritmul unei comunități moderne – Modelul Cosmopolis și Mark Twain International School

Inteligența artificială și evoluția tehnologiei ne schimbă viața în fiecare zi. Realizăm tot mai bine faptul că meseriile de mâine nu au fost încă inventate, ceea ce face ca pregătirea noii generații pentru succes să trebuiască să înceapă cu un sistem de educatie actualizat, care să stimuleze curiozitatea, creativitatea, gândirea critică și adaptabilitatea. Această abordare este ancorată în standarde, principii, practici și valori, generând astfel un întreg ecosistem construit în jurul elevilor și al nevoilor acestora.

Noile comunități rezidențiale au simțit că educația este unul dintre pilonii de bază și că alegerea unei locuințe nu se mai face doar pe baza unui preț bun pentru o locuință, ci se pun în balanță toate facilitățile adiacente, mai ales cele care se referă la infrastructura de educație.

Cum pregătim copiii pentru succes?

Cosmopolis, unul dintre cele mai mari cartiere rezidențiale private din România, a devenit un model de dezvoltare în care educația a fost integrată în comunitate, locul în care copiii cresc frumos, se joacă, învață și sunt încurajați să își descopere potențialul.

„Ne-am dorit să construim nu doar un cartier, ci un adevărat mediu care susține dezvoltarea copiilor din comunitate, în toate etapele lor de creștere. În fiecare etapă a proiectului nostru am adpăugat acele facilități educaționale de care comunitatea avea nevoie. Astfel, am ajuns în 2025 să dezvoltăm în Cosmopolis, împreună cu Mark Twain International School, un nou campus ultramodern extins al acestei școli de renume,” declară Ozan Tuncer, CEO al Cosmopolis.

O școală internațională în interiorul unui cartier rezidențial privat

Campusul Mark Twain International School Cosmopolis este mai mult decât o școală: este un spațiu al explorării, al colaborării și al educației cu sens. Construit de la zero pe o suprafață de 16.000 mp, campusul este înconjurat de biodiversitate, spre încântarea elevilor. Clădirea școlară de 8000 mp găzduiește, în sălile sale luminoase și spațioase, toate nivelurile preuniversitare: grădiniță, școală primară, gimnaziu și liceu, acestea fiind dotate cu laboratoare moderne, săli de sport, biblioteci, studiouri de muzică și artă. Aici elevii învață într-un mediu care pune accent pe autonomie, creativitate și spirit de echipă.

“Suntem încântați ca printre investițiile majore ale Opus Land Development se numără și parteneriatul cu Mark Twain International School, care deschide în Cosmopolis, în Septembrie 2025, un nou campus educațional modern, cu predare bilingvă (engleză-română), și care se află deja în plin proces de acreditare națională și internațională. Prin unirea de forțe cu partenerii noștri de succes, proiectul a căpătat tracțiune, întegrându-se natural și armonios în viziunea generală rezidențială a acestora, în care Mark Twain International School are misiunea minunată dar și plină de responsabilitate, de a imprima ritmul unei comunități moderne, vibrante și dinamice, așa cum este Cosmopolis,” afirmă Anca Macovei-Vlasceanu, fondator Mark Twain International School & CEO, Romania Education Alliance.

O comunitate care susține educația și dezvoltarea personală

Educația este privită ca pasul pentru noul viitor care ni se arată în față. Succesul nu vine doar din lecții bine învățate, ci și dintr-o comunitate care oferă siguranță, sprijin și echilibru emoțional. Cosmopolis a fost gândit ca un ecosistem complet, în care copilul are acces la locuri de joacă tematice, spații de recreere, cursuri sportive și zone verzi în imediata apropiere a casei.

„Am gândit Cosmopolis ca pe un spațiu în care educația nu începe și nu se termină la ușa școlii, ci continuă în fiecare interacțiune a copilului cu mediul înconjurător. Credem că succesul academic este strâns legat de echilibrul emoțional, de modul în care comunitatea interacționează și de accesul facil la resurse educaționale de calitate”, subliniază Ozan Tuncer, CEO al Cosmopolis.

Părinții nu mai trebuie să piardă ore în trafic pentru a ajunge la școală sau la antrenamente. În Cosmopolis, copilul poate merge pe jos la școală, în doar câteva minute. Mai mult, în Cosmopolis, joaca este văzută ca o formă de învățare și nu doar în campusul Mark Twain International School. De la locuri de joacă, până la clase în aer liber sau zone de picnic comunitare, întregul cartier contribuie la formarea unui copil curios, empatic și responsabil. Acest model educațional extins, în care comunitatea devine parte activă din procesul de învățare, este inspirat din tendințele internaționale, dar rar implementat în România.

Viitorul începe în comunități educative

La cum se vede acum viitorul tinerilor, pregătirea pentru succes nu se mai face în mediu strict și cu accent doar pe acumularea de informație, ci succesul se clădește pe aptitudini, interacțiune și explorare. Un copil educat într-un mediu în care are libertatea să descopere, dar și siguranța de a greși și a învăța, va deveni un adult pregătit să inoveze și să se adapteze noilor tehnologii și descoperiri din domeniul digital.

În Cosmopolis, acest tip de comunitate care pune accent pe noul model de educație este deja o realitate. Un loc unde succesul se cultivă natural, din prima zi de grădiniță, până la bacalaureat și dincolo de el.

Articol susținut de Cosmopolis