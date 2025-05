Educație anti-bullying pentru mii de elevi români până în 2027. Conferința OPEN MINDS 2025 susține programul NO CAP

Pe 4 iunie 2025, Casa Universitarilor din București găzduiește cea de-a treia ediție a Conferinței OPEN MINDS, cel mai mare eveniment anual din România dedicat diversității, echității și incluziunii. Asemenea edițiilor trecute, și anul acesta Conferința are o miză clară și profundă: să informeze publicul larg și să ofere inspirație în vederea unor teme valoroase din domeniul diversității și incluziunii. În plus, contravaloarea biletelor este direcționată către proiectul de educație anti-bullying NO CAP, dedicat elevilor, profesorilor și părinților, care vizează să ajungă, până în 2027, în peste 300 de licee din întreaga țară.

Organizat de Asociația OPEN MINDS, evenimentul promite o experiență în format de festival, cu peste 1.000 de participanți, 50 de speakeri din România și din străinătate, 3 scene tematice și 8 direcții majore de conversație, de la sănătate emoțională și educație empatică, până la incluziune în leadership, media, HR și cultură urbană.

Conferința OPEN MINDS 2025 transformă diversitatea și incluziunea în acțiune

Conform studiilor, în ultimii ani, s-au făcut pași importanți în a recunoaște și înțelege diversitatea: de gen, de cultură, de identitate, de experiențe. Sub umbrela DEI (Diversitate, Echitate și Incluziune), Conferința OPEN MINDS propune 8 teme de conversație, structurate pe 3 scene tematice – INSPIRATION, KNOWLEDGE și MIND. Audiența se va bucura de o experiență completă, de la intervenții inspiraționale și studii de caz, la workshopuri interactive și discuții provocatoare.

SCENA INSPIRATION va aduce în prim plan conceptul de responsabilitate, așa cum se reflectă în societatea românească actuală, potrivit datelor furnizate de cea de-a doua ediție a Barometrului României Responsabile. Pe de altă parte,SCENA KNOWLEDGE pune reflectorul pe inspirație, dar mai ales, pe vorbele transformate în acțiuni concrete și de impact. Aici este locul unde proiectele câștigătoare ale competiției DI_PLOMA Awards devin exemple despre cum să aplici incluziunea, dincolo de teorie. Este o oportunitate incontestabilă de a obține know-how-ul necesar pentru implementarea proiectelor de D&I și de a primi feedback de la oameni cu experiență în domeniu. Nu în ultimul rând, SCENA MIND, devine un spațiu care îndeamnă la reflecție și la înțelegerea bias-urilor cognitive, sănătatea emoțională în școli și la locul de muncă, totul în cadrul unui workshop interactiv de dezvoltare personală alături de Adela Moldovan, Manager al Psylife Clinic și doctor în psihologie.

Conferința OPEN MINDS 2025 pune în lumină ceea ce înseamnă diversitatea și incluziunea în spațiul local și atrage atenția asupra acestor deficite cu care se confruntă România. Astfel, pentru scena INSPIRATION, au fost cooptați și doi interpreți în limba semnelor române, ce își vor împărți activitatea în ture, pe durata întregii zile. Locația evenimentului va mai fi dotată cu 3 rampe și praguri, un grup sanitar dedicat persoanelor cu dizabilități și va putea facilita și accesul pentru persoanele nevăzătoare.

În plus, o echipă de voluntari dedicați vor fi instruiți să ofere ajutor, asistență și sprijin pe toată durata evenimentului și să răspundă tuturor solicitărilor.

NO CAP susține educația anti-bullying din școli

Proiectul NO CAP, cauza principală ce va fi susținută de toți participanții Conferinței OPEN MINDS, nu este doar un program anti-bullying, este un răspuns concret, bine ancorat în realitatea din școlile românești și europene. Dezvoltat de Asociația OPEN MINDS împreună cu Asociația InspirAction, programul oferă ateliere non-formale pentru elevi, resurse educaționale și formare pentru profesori, ghiduri practice pentru părinți și mini-granturi pentru inițiative propuse chiar de adolescenți.

Programul a fost deja testat în 2024, în 5 licee din România, pentru 400 de elevi – cu rezultate vizibile rapid, iar până în 2027, obiectivul este ca NO CAP să ajungă în peste 300 de licee, oferind un cadru real de învățare, empatie și siguranță emoțională.

De ce e nevoie de un astfel de program?

Datele vorbesc de la sine – 49% dintre elevii români spun că au fost victime directe ale bullying-ului (Salvați Copiii, 2022), în timp ce 4 din 5 elevi au fost martori la situații de umilire, violență verbală sau fizică în școală. Mai mult de atât, 15% dintre profesori au primit instruire reală pentru a gestiona cazurile de bullying, iar 41% dintre părinți nu au încredere că școala poate gestiona eficient cazurile raportate.

De asemenea, conform datelor Eurobarometru 2024, România este pe locul 3 în UE privind incidența bullying-ului în școli, în timp ce doar 22% dintre adolescenții din Europa de Est spun că se simt în siguranță emoțional la școală. Iar toate acestea duc la un rezultat îngrijorător – studiile OECD PISA și HBSC-WHO plasează România peste media europeană în ceea ce privește frecvența actelor de bullying, mai ales în formele sale psihologice și verbale.

În acest context, NO CAP vine să umple un gol major: lipsa de resurse, de intervenție structurată și de sprijin pentru toate părțile implicate: elevi, profesori și părinți. Este pentru prima dată când un eveniment dedicat incluziunii – Conferința OPEN MINDS – devine sursă directă de finanțare pentru un program educațional cu impact social major. Toate fondurile obținute din vânzarea biletelor la conferință vor fi direcționate către extinderea programului NO CAP.

„Ne dorim ca fiecare participant să simtă că prezența lui la conferință contribuie la o Românie în care adolescenții se simt în siguranță, respectați și au vocea auzită. Este mai mult decât un bilet, este o investiție în siguranța emoțională a generațiilor viitoare”, afirmă Mirela Tănase, Vicepreședinte al Asociației OPEN MINDS.

Printre speakerii evenimentului se regăsesc Marius Moga – Artist și Fondator Demoga Music, Joaquin Bonilla – Creative Director VML Romania, Roxana Andrei – HR Director Brink’s România, Doina Levintza – Designer, Cristina Praz – Expert în egalitate de gen, Centrul Filia, Paul Kasprovschi – Research Director GRF+, Ovidiu Buta – Stilist. Dar și mulți alții care, desigur, nu doar că aduc expertiză din domenii variate, ci și curajul de a vorbi despre schimbare, vulnerabilitate și puterea incluziunii. Împreună, vor da voce unor conversații care contează.

Mai multe detalii despre conferință, speakeri, program și înscrieri sunt disponibile pe site-ul oficial.

