EdVenture School deschide un nou sediu în București, în zona Tineretului – Timpuri Noi

EdVenture School, școală de limbi străine fondată în 2005 și cunoscută pentru programele sale de pregătire pentru examene internaționale, își extinde prezența în București. Începând cu 22 septembrie 2025, cursanții vor putea participa la cursuri și în noul sediu situat pe strada Vitejescu nr. 19, la câteva minute de mers pe jos de stațiile de metrou Tineretului și Timpuri Noi. Această extindere marchează o etapă importantă pentru școală și vine ca răspuns la interesul tot mai mare al bucureștenilor pentru cursuri de limbi străine moderne, centrate pe cursant și aliniate la standarde internaționale.

De mai bine de douăzeci de ani, EdVenture School oferă cursuri de engleză pentru copii , adolescenți și adulți, dar și cursuri de germană, franceză și japoneză, consolidându-și reputația prin calitatea actului educațional și prin statutul de centru oficial de pregătire Cambridge English și IELTS. Școala este acreditată de Ministerul Educației și de Autoritatea Națională pentru Calificări, iar de-a lungul timpului mii de cursanți au învățat aici nu doar să stăpânească o limbă străină, ci și să își dezvolte încrederea și motivația de a se exprima liber. Primul sediu, aflat în Cotroceni, rămâne activ, dar noul spațiu din Tineretului – Timpuri Noi va dubla capacitatea școlii și va oferi săli moderne, adaptate atât pentru cursuri de grup, cât și pentru sesiuni individuale sau online.

Extinderea vine într-un moment în care interesul pentru cursurile față în față a revenit puternic. „Am observat o schimbare clară în preferințele cursanților, mulți dorindu-și interacțiunea directă, motivația dată de un grup organizat și energia pe care o oferă învățarea în aceeași sală de curs. De aceea, noi am ales să investim într-un nou sediu, iar extinderea noastră vine ca un răspuns firesc la această nevoie”, spune Diana Conteș, owner EdVenture School.

Pentru Diana Conteș, care a preluat școala în 2020, chiar în plină pandemie, extinderea are o semnificație aparte. În acea perioadă incertă, a pornit cu teamă, dar și cu o doză de entuziasm și încăpățânare, dorindu-și să construiască o școală diferită de cursurile tradiționale, unde elevii ascultă, notează și uită. „Mi-am dorit să oferim cursuri asemănătoare unei aventuri, unei călătorii, iar pentru ca acestea să fie un prilej de transformare pozitivă, cursanții trebuie să fie eroii. Misiunea noastră este de a oferi cursuri centrate pe cursanți, care să îi încurajeze să interacționeze cât mai bine în limba dorită.” Această filozofie a pus bazele unei metode în care elevii nu sunt simpli receptori, ci protagoniști ai propriei povești de învățare.

Cursurile pentru copii sunt concepute astfel încât să aibă un dublu rol: să dezvolte capacitatea de comunicare în engleză și să îi pregătească pentru examenele Cambridge. Pentru cei mai mici, accentul cade pe joc, pe activități plăcute și creative, care îi ajută să își păstreze curiozitatea și dorința de a învăța. Odată cu trecerea anilor, metodele devin mai complexe, iar gândirea critică începe să primeze. Totuși, spiritul ludic rămâne, fiind integrat prin activități prezentate ca jocuri sau prin tehnici de tip gamification. Astfel, procesul de învățare devine mai interactiv și mai eficient, iar elevii se simt motivați să participe, scapă de teama de greșeală și transformă erorile în oportunități de progres.

Această abordare le oferă cursanților nu doar competențe lingvistice, ci și valori esențiale. Profesorii cultivă empatia, responsabilitatea și curajul, demonstrând prin exemplu personal ceea ce așteaptă de la elevi. Atmosfera pozitivă și încurajatoare de la EdVenture School îi ajută pe copii și adolescenți să înțeleagă că vocea lor contează și că ideile lor au valoare. „Vrem să învețe mai mult decât vocabular și gramatică, vrem să fie empatici, responsabili și curajoși. Și îi putem învăța asta cel mai bine scoțându-i din rolul pasiv de personaj secundar din clasă și dându-le șansa să fie protagoniști”, explică Diana Conteș.

La EdVenture, pregătirea pentru examenele Cambridge face parte dintr-un proces mai amplu, astfel încât copiii văd clar cum evoluează și ce obiective au de atins. Examenele Cambridge sunt aliniate cu nivelurile Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR) și le oferă copiilor obiective concrete, vizibile prin teste și simulări. Dincolo de certificări, aceste experiențe cresc respectul de sine, aduc motivație și le dau elevilor convingerea că efortul depus se transformă în rezultate. Iar certificările Cambridge, recunoscute internațional, deschid uși către programe educaționale mai bune și oportunități profesionale.

EdVenture School nu se rezumă însă la a oferi programe de cursuri pentru copii. Adolescenții și adulții găsesc aici un spațiu unde cursurile se adaptează nevoilor lor, fie că este vorba de conversație, examene academice sau cerințe profesionale. Cursurile corporate și cele individuale completează paleta de opțiuni, iar flexibilitatea de a alege între formatul fizic și cel online răspunde diversității de programe și așteptări. De asemenea, EdVenture School oferă adulților posibilitatea de a susține online examene de engleză LanguageCert, prin care obțin atestate de limba engleză recunoscute internațional in doar 3 zile.

Noul sediu din Tineretului – Timpuri Noi are și o valoare simbolică: aduce școala mai aproape de comunitățile din sudul și estul Bucureștiului, zone în care mulți părinți și cursanți au nevoie de o alternativă educațională de calitate. „Este important pentru noi să fim aproape de comunitățile care ne caută. Am vrut ca această extindere să fie într-o zonă unde părinții și cursanții să ajungă ușor, să aibă parte de spații moderne și să se simtă bine primiți”, spune Diana Conteș.

Prin acest pas, EdVenture School își consolidează rolul de hub educațional, un loc unde învățarea limbilor străine devine un proces de descoperire personală, de empatie și colaborare, dar și o pregătire pentru schimbările viitorului.

Noul sediu își va deschide oficial porțile pe 22 septembrie, iar înscrierile la cursuri sunt deja deschise. Cei interesați pot solicita o testare gratuită a nivelului și pot alege o varietate de cursuri de limbi străine, detaliile fiind disponibile pe site-ul edventure.ro

Cu săli moderne, profesori dedicați și o misiune centrată pe cursanți, EdVenture School demonstrează că limbile străine pot fi învățate cu bucurie, într-un cadru pozitiv, unde fiecare elev devine eroul propriei aventuri.

