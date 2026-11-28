Autoritățile din București au anunțat anularea a două evenimente programate sâmbătă seară, în contextul atenționărilor meteorologice pentru Capitală de ninsori viscolite, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și răcire accentuată. Din cauza viscolului mai mulți copaci au căzut peste mașini sau pe carosabil în Capitală și în Ilfov.

Primăria Municipiului București a anunțat, într-o postare pe Facebook, că toate cele trei concerte programate sâmbătă seară la Târgul de Crăciun din Capitală au fost anulate.

„Concertele din seara aceasta de la Târgul de Crăciun București au fost anulate! Revenim!”, a transmis PMB.

Instituția a precizat în comentariile la postare că decizia a venit la recomandarea meteorologului de serviciu, din cauza rafalelor puternice de vânt.

„Recomandarea este venită din partea meteorologului de serviciu. Sunt rafale de vânt puternice. Cele trei concerte vor fi reprogramate”, a precizat Primăria Capitalei.

Pe scena Târgului de Crăciun ar fi trebuit să urce, începând cu ora 18:30, The Kryptonite Sparks, de la 19:30, Toulouse Lautrec, iar de la 20:30, Bere Gratis și Gheorghe Zamfir.

Evenimentul de aprindere a luminițelor din Sectorul 4, anulat

Tot din cauza condițiilor meteo a fost anulat și evenimentul de aprindere a luminițelor festive de sărbători din Sectorul 4, programat pentru sâmbătă seară, a anunțat autoritatea locală, potrivit Agerpres.

Primarul Daniel Băluță ar fi trebuit să aprindă luminile de sărbători alături de copiii prezenți la eveniment, în Parcul Tudor Arghezi, imediat după ora 18:00.

„Dragilor, din păcate, evenimentul din această seară, din Parcul Tudor Arghezi, se anulează. Mi-ar fi plăcut să ne revedem și să ne bucurăm împreună de aprinderea luminițelor de sărbători, însă condițiile meteorologice nefavorabile și avertizarea de cod galben ne-au determinat să luăm această decizie.

Nu vreau să îi expunem pe cei mici la frig și la vânt puternic, mai ales că sănătatea și siguranța voastră sunt cele mai importante. Luminițele se vor aprinde însă în această seară și ne vom bucura de magia lor în tot Sectorul 4, până anul viitor! Vă mulțumesc pentru înțelegere, aveți grijă de voi și de cei dragi!”, a scris Daniel Băluță într-o postare pe Facebook.

Mai mulți copaci au căzut pe mașini și pe carosabil

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), pe parcursul zilei pompierii au intervenit pentru îndepărtarea mai multor copaci căzuți pe carosabil sau pe autoturisme.

Strada Mărgelelor, Sectorul 6 – copac căzut pe un autoturism

Drumul Între Tarlale – copac căzut pe stradă

Intersecția bulevardului Barbu Văcărescu cu strada Ramuri Tei – copac căzut pe carosabil

Aleea Blăjel – copac căzut pe un autoturism

Strada Oituz, Otopeni – copac căzut peste două autoturisme

Bulevardul Ștefan cel Mare, nr. 19 – copac căzut peste două autoturisme

Strada Alexandru Lahovari – copac căzut

Bulevardul Timișoara, nr. 48 – copac căzut.

Strada Arinii Dornei – copac căzut pe carosabil

strada Aleea Râmnicu Sarat- copac căzut pe mașină

strada Fabricii – copac inclinat, cu pericol de cadere

la intersecția dintre bulevardul 1 Decembrie și Pallady – copac căzut pe un autoturism

Ce se întâmplă cu zborurile pe aeroporturile Otopeni și Băneasa

Compania Națională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a transmis astăzi mai devreme că zborurile pe aeroporturile Otopeni și Băneasa se desfășurau în condiții normale. La momentul redactării acestei știri nu au fost semnalate perturbări.

Reprezentanții CNAB au menționat că se intervine constant cu utilajele proprii pentru a menține condiții optime de operare.

„Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară conform programului de zbor, fără perturbări. Pistele, platformele și căile de rulare ale aeronavelor sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene. Se intervine constant cu utilajele proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiții optime de operare. Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată și nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București”, susține Compania Națională Aeroporturi București.

În ceea ce privește mersul trenurilor, CFR SA a anunțat că circulaţia feroviară se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă la nivelul reţelei administrate de companie, fără a fi semnalate probleme cauzate de condiţiile meteorologice.

Instituția precizează că, la nivelul sucursalelor regionale de căi ferate au fost constituite comandamente de deszăpezire şi au fost dispuse măsuri preventive.

În cazul intensificării ninsorilor sau al apariţiei depunerilor de zăpadă şi gheaţă, echipele feroviare vor acţiona pentru deszăpezirea liniilor şi a schimbătoarelor de cale, verificarea şi menţinerea funcţionalităţii instalaţiilor, precum şi remedierea operativă a eventualelor defecţiuni. Intervenţiile se vor desfăşura inclusiv pe timpul nopţii, dacă situaţia o va impune, a mai transmis CFR SA.

Recomandările ISU pentru populație

În contextul avertizărilor meteorologice ISU recomandă populației să respecte mai multe măsuri de siguranță, inclusiv amânarea deplasărilor.

„evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ;

pe timpul ninsorilor puternice, amânați deplasările care nu sunt urgente. Dacă pornirea la drum nu poate fi evitată, verificați în prealabil starea traseului și eventualele restricții de circulație;

⁠înainte de plecare, verificați dacă autovehiculul este pregătit pentru condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare”, a transmis ISUBIF.

Val de atenționări meteo pentru București

Administrația Națională de Meteorologie a transmis o informare și două atenționări meteorologice pentru Capitală. Acestea se întind până duminică seara.

În intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ninsori viscolite, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, răcire accentuată.

În intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului și viscol.

În intervalul 29 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.

Și în restul țării până duminică seară este în vigoare o informare meteorologică de ninsori viscolite, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și răcire accentuată. Pentru mai multe județe au fost emise avertizări de vreme rea.