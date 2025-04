Efectul Trump: Fiscul (IRS) va concedia 20.000 de angajați în SUA

Internal Revenue Service (IRS) din SUA a anunțat reduceri masive de locuri de muncă, reducându-și forța de muncă cu până la 25%. Acest lucru va afecta aproape 20.000 de angajați.

Aceste concedieri fac parte din strategia mai amplă a administrației Donald Trump de a reduce birocrația federală, inițiativă implementată prin intermediul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală condus de Elon Musk

Administrația a închis anterior agenții, a concediat angajați fără protecție a serviciului public și a oferit răscumpărări printr-un „program de demisie amânată”, scrie Washington Post, citând înregistrări obținute și discuții cu persoane familiare cu planurile.

Agenția a declarat că va elimina Oficiul pentru Drepturi Civile și Conformitate, concediind aproximativ 130 de angajați dintr-o divizie responsabilă cu protejarea contribuabililor împotriva discriminării în codul fiscal, audituri și investigații. Angajații rămași de acolo vor fi transferați în alte departamente.

Reducerea vine în condițiile în care agenția a pierdut deja câțiva directori și mii de angajați , inclusiv agenți care auditează declarațiile fiscale, în timpul sezonului fiscal. De asemenea, face parte dintr-un plan mai larg al președintelui Donald Trump și al echipei de reducere a costurilor a lui Elon Musk, US DOGE Service, de a micșora guvernul federal.

„Această acțiune este luată pentru a crește eficiența și eficacitatea IRS”, li s-a spus într-un e-mail angajaților.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Trezorerie a spus că reducerile „vor face parte din – și vor fi determinate de – îmbunătățirile proceselor și inovațiile tehnologice care vor permite IRS să colecteze venituri și să servească mai eficient contribuabilii”. Departamentul a declarat anterior că politica sa este de a nu atașa nume declarațiilor purtătorilor de cuvânt.

IRS nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Reducerea a stârnit îngrijorări în rândul oficialilor fiscali că guvernul s-ar putea trezi cu o scădere bruscă a veniturilor fiscale în acest an, deoarece fraudatorii fiscali văd oportunități de a profita de reducerea IRS.

Peste 4.000 de angajați au acceptat oferte de demisie amânată la începutul acestui an. Alți 7.000 de angajați stagiari – cei care, în general, lucrează la agenție pentru mai puțin de un an – au fost disponibilizați în februarie, deși unii sunt reintegrați în baza unor hotărâri judecătorești. Cel puțin unora dintre acești angajați li s-a spus că ar trebui să se aștepte să se întoarcă la muncă pe 14 aprilie, potrivit e-mailurilor văzute de The Post.

Aproximativ 50 de oameni care lucrau la securitate cibernetică și IT au fost concediați săptămâna trecută, potrivit a două persoane familiarizate cu disponibilizările. Un birou care supraveghează eforturile de modernizare ale agenției a fost închis, iar comisarul interimar, șeful resurselor umane, consilierul general interimar și alți câțiva adjuncți de top au demisionat sau au fost retrogradați.