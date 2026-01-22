„Efectul wow”, de pe bursă, după ce Macron a purtat ochelarii desprinși din „Top Gun”. Acțiunile producătorului au explodat

Președintele francez Emmanuel Macron ține un discurs în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial (WEF) desfășurată la Davos, Elveția, pe 20 ianuarie 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ochelarii de soare de tip aviator purtați de Emmanuel Macron au determinat joi o creștere de aproape 28% a acțiunilor producătorului lor, iVision Tech, după ce look-ul afișat de președintele francez în timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial anual de la Davos a devenit viral în mediul online, scrie Reuters.

Grupul italian iVision Tech, care deține marca franceză de ochelari de lux Henry Jullien, a afirmat miercuri că modelul purtat de Macron este Pacific S 01, care are un preț de 659 de euro (770 de dolari) dacă este comandat de pe site-ul companiei.

Acest lucru „a creat cu siguranță un efect wow asupra acțiunilor”, a declarat pentru Reuters Stefano Fulchir, CEO-ul iVision Tech.

Creșterea acțiunilor a adăugat aproximativ 3,5 milioane de euro (4,1 milioane de dolari) la capitalizarea bursieră a companiei italiene.

Memele, comentariile și speculațiile cu privire la aspectul lui Macron au luat amploare pe rețelele de socializare, cu referiri omniprezente la celebrul film „Top Gun” din 1986, cu Tom Cruise în rolul principal.

Chiar și președintele american Donald Trump a avut o reacție, ironizându-l pe omologul său francez, în timpul discursului susținut de liderul de la Casa Albă miercuri, la Davos. „L-am văzut ieri (marți, n.r.) cu acei ochelari de soare frumoși. Ce naiba s-a întâmplat?”, a spus Trump, în timpul alocuțiunii sale din Elveția.

„De fapt, îmi place de el, deși e greu de crezut asta”, l-a ironizat Trump pe liderul francez.

Biroul de presă lui Macron a transmis că decizia de a purta ochelari de soare în timpul discursului său, care a avut loc în interior, a fost luată pentru a-și proteja ochii din cauza unei rupturi de vas de sânge apărută la un ochi. Palatul Élysée nu a confirmat marca ochelarilor.

Cu toate acestea, Stefano Fulchir a precizat că a recunoscut clar ochelarii Henry Jullien.

Grupul italian a transmis că i-a trimis lui Macron ochelarii de soare drept cadou, în 2024, dar că acesta a insistat să îi plătească și s-a asigurat că sunt fabricați în Franța.

Miercuri, acțiunile grupului, listate la Milano crescuseră cu aproape 6%, înainte de a fi oprite automat de la tranzacționare pentru cea mai mare parte a zilei.

Tranzacționarea acțiunilor a fost reluată joi, pentru scurt timp în jurul orei 11:15 GMT, pentru ca apoi să fie oprită din nou. Titlurile erau pe cale să înregistreze cea mai mare creștere zilnică din istoria evoluției pe bursă a companiei.