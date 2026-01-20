Emmanuel Macron, apariție neobișnuită la Davos. De ce a urcat pe scenă cu ochelari de soare

Emmanuel Macron la Forumul Economic de la Davos. Foto: Lafargue Raphael/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a urcat pe scenă la Forumul Economic Mondial de la Davos, marți, purtând o pereche de ochelari aviator care au atras atenția.

Emmanuel Macron a explicat că are o afecțiune la ochi, pe care a descris-o drept „complet inofensivă”, dar care i-a provocat o inflamație vizibilă la ochiul drept, potrivit Independent.

Șeful statului francez a abordat subiectul cu câteva zile mai devreme, după ce a apărut cu ochiul roșu la baza militară din Istres, în sudul Franței.

Emmanuel Macron, care fusese văzut purtând ochelari de soare în timpul unei inspecții a trupelor desfășurate în aer liber, și-a început discursul de Anul Nou adresat forțelor armate ale Franței făcând o referire la aspectul său.

„Vă rog să scuzați aspectul inestetic al ochiului meu. Este, desigur, ceva complet inofensiv”, a declarat el.

„Vedeți doar o trimitere neintenționată la «Eye of the Tiger»… Pentru cei care prind referința, este un semn de determinare”, a glumit Emmanuel Macron.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, susține discursul de Anul Nou adresat forțelor armate la baza aeriană militară din Istres, în sudul Franței, pe 15 ianuarie 2026. Foto: Philippe Magoni / AFP / Profimedia

Remarca a fost o aluzie evidentă la piesa celebră a trupei americane Survivor, temă a filmului Rocky III, cu Sylvester Stallone în rolul principal.

Dincolo de momentul relaxat, discursul lui Macron s-a concentrat pe provocările majore cu care se va confrunta armata franceză în 2026.

Printre acestea s-au numărat reînarmarea accelerată a Franței, continuarea sprijinului pentru Ucraina și decizia de a trimite trupe în Groenlanda, ca semnal de susținere pentru Danemarca.

Emmanuel Macron a declarat marți la Davos că Uniunea Europeană „nu trebuie să ezite să utilizeze” instrumentul anti-coerciție pentru a răspunde amenințărilor președintelui american Donald Trump împotriva europenilor, în vreme ce a admis că acesta ar fi un lucru neobișnuit în relația cu un aliat.

„Am putea fi puși în situația de a folosi Instrumentul anti-coerciție împotriva Statelor Unite. Este o nebunie. Acesta este rezultatul impredictibilității și al agresiunii inutile”, a declarat Macron.