Eficiență ridicată a unui medicament foarte ieftin împotriva unei forme de cancer care îmbolnăvește anual 2 milioane de oameni. Concluziile unui studiu major

O doză zilnică de aspirină poate reduce substanțial riscul reapariției unor tipuri de cancer colorectal după operație, potrivit unui studiu major privind efectele protectoare ale acestui analgezic de uz zilnic, scrie The Guardian.

Cercetătorii suedezi au descoperit că persoanele care au luat o mică doză zilnică de aspirină, după îndepărtarea tumorii, au avut o probabilitate de două ori mai mică de a se confrunta, în următorii trei ani, cu recidiva cancerului decât pacienții care au luat un placebo.

Studiul a implicat pacienți cu cancer ale căror tumori prezentau mutații genetice specifice ce îi făceau susceptibili la proprietățile anticanceroase ale aspirinei. Aproximativ 40% dintre pacienții cu cancer colorectal au astfel de mutații.

„Cred că acest lucru va schimba practica clinică”, a declarat prof. Anna Martling, care a condus studiul medical „Alascca” la Institutul Karolinska din Stockholm. „Dacă aveai aceste mutații, riscul de reapariție a cancerului a fost redus cu mai mult de 50%. Este un efect enorm”, a spus cercetătoarea.

Aproape 2 milioane de persoane sunt diagnosticate cu cancer colorectal în fiecare an în întreaga lume, cu peste 40.000 de cazuri în Marea Britanie. Mulți dintre acești oameni sunt supuși unei intervenții chirurgicale de îndepărtare a tumorilor, dar, în ciuda progreselor înregistrate în chimioterapie, radioterapie și chirurgie, cancerul poate reapărea dacă rămân celule canceroase.

Ratele de cancer intestinal sunt în creștere la nivel mondial la persoanele sub 50 de ani și, deși motivele nu sunt clare, oamenii de știință suspectează că mâncarea de tip fast-food, obezitatea, lipsa activităților fizice și toxinele produse de bacteriile intestinale au un rol important în apariția acestui tip de cancer.

Studiile anterioare au arătat că aspirina poate ajuta la prevenirea cancerului colorectal la persoanele cu risc ridicat din cauza afecțiunilor ereditare, cum ar fi sindromul Lynch. Dar nu era clar dacă medicamentul reduce șansele de reapariție a cancerului după operație.

Profesoara Anna Martling și colegii ei au recrutat peste 3.500 de pacienți cărora li s-au extirpat tumori colorectale în spitale din Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda.

Testele genetice efectuate pe 2.980 dintre pacienți au arătat că 1.103, sau 37%, aveau mutații în genele care alcătuiesc o cale biologică numită PI3K, implicată direct în cancerul colorectal.

Pacienților cu mutații au trebuit, în mod aleatoriu, să ia 160 mg de aspirină pe zi sau un placebo, timp de trei ani după operație. Cei care au luat aspirină au avut o probabilitate cu 55% mai mică de reapariție a cancerului comparitiv cu cei care au luat placebo, a arătat studiul.

Banalul medicament pare să protejeze împotriva cancerului prin reducerea inflamației, prin interferența cu calea PI3K și prin reducerea activității trombocitelor din sânge, care pot înconjura celulele tumorale și le pot ascunde în mod eficient de sistemul imunitar al pacientului.

Martling a mai spus că rezultatele au subliniat necesitatea efectuării de teste genetice pentru toate cazurile de cancer colorectal, astfel încât pacienților care ar putea beneficia de beneficiile administrării aspirinei să li se poată recomanda medicamentul. „Este un medicament disponibil pe scară largă și extrem de ieftin”, a spus ea.

Aspirina este pe piață de mai bine de un secol, dar administrarea pe termen lung a medicamentului prezintă în continuare riscuri. În cadrul studiului, patru pacienți au prezentat „evenimente adverse severe” legate în mod potențial de aspirină, inclusiv reacții alergice, sângerări gastrointestinale și hemoragii cerebrale. Patru pacienți au decedat în ambele grupuri ale studiului, unul dintre decese fiind posibil cauzat de aspirină.

Detaliile studiului au fost publicate în New England Journal of Medicine.

Dr. Catherine Elliott, directoare de cercetare la Cancer Research UK, a declarat: „Prevenirea cazurilor de cancer salvează vieți, iar găsirea de noi modalități de a face acest lucru este esențială pentru eforturile noastre de a învinge cancerul. Există din ce în ce mai multe dovezi că, la anumite grupuri de persoane, aspirina în doze mici poate oferi protecție împotriva cancerului intestinal”.

„Studiul CaPP3, finanțat de Cancer Research UK, a arătat un efect similar la persoanele care suferă de sindromul Lynch, o afecțiune ereditară care crește riscul de cancer intestinal și alte tipuri de cancer. Avem nevoie de studii mai ample și de înaltă calitate, precum CaPP3 și această cercetare recentă, pentru a confirma cine sunt persoanele care ar beneficia cel mai mult de administrarea aspirinei, ceea ce le-ar ajuta să trăiască mai mult și mai bine, fără teama de cancer”, a adăugat Catherine Elliott.