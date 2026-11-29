România a avut cândva nouă picturi de El Greco (pe numele real Doménikos Theotokópoulos, Creta, 1541 – Toledo, 1614), cea mai importantă colecție a artistului din afara Spaniei.

Astăzi mai păstrează doar trei și încearcă să recupereze o parte din operele dispărute. Pornită în 2023, în contextul acestor demersuri, expoziția „El Greco. Migrantul: De la icoana bizantină la expresionismul internațional” reunește la Muzeul Național de Artă al României capodopere împrumutate de la 14 muzee din nouă țări europene și propune o incursiune în moștenirea artistului grec, de la rădăcinile bizantine până la influența lui asupra artei moderne.

Ideea pentru „El Greco. Migrantul” a apărut în urmă cu trei ani, însă proiectul s-a dezvoltat mult de atunci și a devenit unul dintre cele mai importante dezvoltate vreodată la București. Colaborarea MNAR cu muzee europene, instituții și colecții private din România și din străinătate, face din acesta cel mai important din ultimii 50 de ani.

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