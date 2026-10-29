El Salvador trimite 2.000 de soldați în cea mai populată țară din Caraibe

El Salvador va trimite peste 2.000 de soldați în Haiti pentru a căuta angajați salvadorieni dispăruți și pentru a sprijini operațiunile de securitate împotriva bandelor, a anunțat miercuri Ministerul Afacerilor Externe al țării, în timp ce Consiliul Electoral din Haiti a amânat alegerile prezidențiale programate pentru anul viitor, transmite Reuters.

Cea mai populată țară din Caraibe nu a mai organizat alegeri din 2016, iar ultimul său președinte a fost asasinat în 2021.

Liderii de tranziție care s-au succedat la putere au amânat scrutinul invocând lipsa de securitate, pe fondul extinderii teritoriilor de acțiune ale organizațiilor infracționale înarmate.

Începând din 2024, trupe străine au fost desfășurate în cadrul unor misiuni de securitate susținute de ONU, menite să ajute poliția haitiană să asigure securitatea cartierelor și să pregătească terenul pentru un scrutin sigur și credibil.

În iulie, consiliul electoral din Haiti a programat alegerile mult așteptate pentru 13 decembrie, dar la începutul acestei luni a anunțat că își revizuiește calendarul, fără a oferi un termen specific.

Noul calendar publicat miercuri de consiliu a programat primul tur al alegerilor prezidențiale și legislative pentru 18 iulie 2027, urmat de un al doilea tur, iar alegerile locale pe 4 octombrie anul viitor.

Evoluțiile vin la puțin peste o săptămână după ce patru tehnicieni salvadorieni din domeniul aviației au fost dați dispăruți în urma unei ambuscade asupra vehiculului lor într-o zonă controlată de bande, la periferia orașului Port-au-Prince.

Președintele El Salvadorului, Nayib Bukele, a anunțat o operațiune de salvare a acestora și a detașat de atunci sute de soldați în țara din Caraibe, dar nu a clarificat structura de comandă a acestora, durata șederii lor și nici ce anume vor face.

Ministerul Afacerilor Externe al El Salvadorului a declarat miercuri că Bukele a purtat o convorbire telefonică cu prim-ministrul haitian Alix Didier Fils-Aime și că intenționează să detașeze peste 2.000 de soldați.

Biroul lui Fils-Aime a confirmat convorbirea într-o declarație separată, precizând că cei doi lideri „și-au reafirmat angajamentul de a consolida coordonarea bilaterală și cooperarea operațională în cadrul Forței de combatere a bandelor (susținută de ONU), în special pentru a sprijini operațiunile de salvare și a răspunde provocărilor de securitate”.

Biroul nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la faptul dacă acest lucru înseamnă că noile forțe salvadoriene se vor alătura misiunii susținute de ONU sau vor opera separat.