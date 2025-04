Elena Lasconi acuză că scoaterea ei din cursă prezidențială a fost „orchestrată” de două ori de Nicușor Dan

Lidera USR, Elena Lasconi, a afirmat miercuri seară că Nicuşor Dan i-ar fi cerut, la Primăria Capitalei, pe data de 9 noiembrie, să meargă la întâlnirea cu liderul de atunci al PNL, Nicolae Ciucă, şi cu Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, pentru a discuta despre retragerea ei din cursa prezidenţială.

Într-o emisiune la Antena 3, Elena Lasconi a susținut că este a doua încercare privind retragerea ei din alegerile prezidențiale, prima tentativă „fiind orchestrată de Nicuşor Dan”.

„Tot aşa, mă dădeau pe locul cinci în sondaje şi atunci. Să îl întrebaţi (pe Nicuşor Dan, n.r.) dacă pe data de 9 noiembrie, ora 11 – el spune că nu mi-a spus să mă întâlnesc la «Stejarii» cu Zuckermann şi cu Ciucă şi să îmi spună să mă retrag. Asta a spus. Să zică pe data de 9 noiembrie, ora 11, la Primăria Capitalei, unde am făcut un filmuleţ, am făcut şi postare după, în care i-am dăruit o carte. Era deschiderea porţilor Parlamentului şi am spus că voi deschide şi porţile Cotroceniului. Şi după mi-a spus lucrul acesta, era pe 9 noiembrie”, a declarat Elena Lasconi, potrivit News.ro.

Lidera USR a precizat că nu a acceptat să meargă la acea întâlnire, considerând că totul este „o ţăcăneală”.

„Nu am mers, cum să merg, asta e o ţăcăneală, să mă duc eu să mă retrag pentru Ciucă. Şi l-am întrebat: «Tu de ce faci asta?». Chiar nu am înţeles-o”, a adăugat Elena Lasconi.

Lidera USR declarase, pe 2 aprilie, într-un interviu pentru Gândul, că Nicușor Dan i-a cerut să se retragă din alegerile prezidențiale din 24 noiembrie în favoarea lui Nicolae Ciucă, candidatul PNL.

„În ziua în care am fost și-am prezentat cartea cu deschiderea porților Parlamentului și am făcut un filmuleț în primărie. Era cred că o zi de weekend, așa, atunci. După ce am terminat filmarea, mi-a spus să mă duc să mă întâlnesc la Stejarii cu acel diplomat (Adrian Zuckerman, fostul amabsador al SUA în România) și cu Ciucă. Și bineînțeles că nu aș fi făcut asta niciodată”, a spus Lasconi, la acel moment.

Nicușor Dan a negat informația. „Nu i-am solicitat niciodată doamnei Lasconi să se retragă din competiția electorală din noiembrie”, a spus el, în seara zilei de 2 aprilie, la Antena 3 CNN. Și Adrian Zuckerman a respins acuzațiile Elenei Lasconi.

Ulterior, pe 3 aprilie, ea l-a acuzat pe edilul general al Capitalei, că minte.

„Nicușor Dan minte. Nu mai am încredere în acest individ. A mințit când a spus că a contactat USR la momentul la care și-a depus candidatura. Nu înțeleg strategia asta, e o strategie prin care să inducă în eroare oamenii”, a spus atunci Lasconi, într-o emisiune la Digi24.