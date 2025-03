Elena Lasconi spune că se va retrage din cursa prezidențială dacă Ilie Bolojan va candida susținut și de PSD, PNL și UDMR / Concluziile întâlnirii Lasconi-Ciolacu

Premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu a avut joi o întâlnire la guvern cu președinta USR Elena Lasconi. Cei doi au vorbit despre posibila candidatură la alegerile prezidențiale a lui Ilie Bolojan, însă încă nu s-a luat o decizie în acest sens. Lasconi i-a spus lui Ciolacu că dacă se va decide susținerea lui Bolojan, ea se va retrage din cursă. O decizie finală ar urma să fie luată duminică, atunci când Crin Antonescu își va depune candidatura la BEC. Lasconi susține și că Marcel Ciolacu i-a spus că și-ar da demisia dacă USR va decide să îl susțină pe Crin Antonescu.

„Eu zic că trăim momente foarte dificile pentru România și am venit să discut foarte deschis cu Marcel Ciolacu. I-am comunicat că pentru binele României și pentru a fi siguri că vom avea un președinte proeuropean, un președinte care să lucreze pentru țara asta, care are șansa să câștige în turul 2. I-am comunicat că eu aș fi dispusă să renunț la candidatură și să-l susținem pe Ilie Bolojan, am încredere în Ilie Bolojan”, a spus Elena Lasconi joi.

Ea spune că totuși Marcel Ciolacu îl susține în continuare pe Crin Antonescu: „E deschis dialogului și vom avea două zile să luăm o decizie înțeleaptă pentru România”, a spus Elena Lasconi la ieșirea de la întâlnirea cu Marcel Ciolacu.

„Suntem într-un moment în care din dragoste pentru țara noastră ar trebui să ne scuturăm de orgolii și să luăm o decizie înțeleaptă. În două zile ar trebui să mai dialogam. E bine că e deschis. A zis că și-ar da demisia dacă noi (n.red.: USR) l-am susține pe Crin Antonescu”, a mai declarat Lasconi.

Președinta USR a făcut un apel la „înțelepciunea lui Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, reprezentanților minorităților: haideți să luăm o decizie înțeleaptă pentru România”.

Despre eventuala susținere a USR pentru Crin Antonescu, Elena Lasconi a spus că urmează să aibă o discuție în partid, dar din punctul ei de vedere „e exclus ca noi să susținem un om care în ultimii ani nu a muncit deloc”.

Lasconi a mai spus că în eventualitatea în care Ilie Bolojan va candida cu susținerea PSD, PNL, UDMR, USR și Minorități și va câștiga, atunci USR va intra la guvernare.