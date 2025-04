Elena Lasconi susține că a fost presată de liderii coaliției să accepte un nume la șefia SRI, înainte de turul al doilea al prezidențialelor: „Am refuzat”

Candidata USR la prezidențiale Elena Lasconi a afirmat, miercuri seară, la dezbaterea organizată de Antena 3 CNN la Parlament, că s-au făcut presiuni asupra sa, între cele două tururi de scrutin de anul trecut, să fie de acord ca, dacă va ajunge preşedinte al României, să numească „un anume şef la SRI”.

Ea a precizat că discuţia a avut-o cu lideri ai partidelor aflate la guvernare şi că a refuzat să accepte acest plan, scrie news.ro.

„Sunt multe presiuni care s-au făcut la adresa mea, despre multe o să vorbesc mai încolo. Am luat o decizie importantă, a fost o decizie de preşedinte când nu eram preşedinte. Faptul că azi nu sunt preşedinte mi se datorează faptului că am coloană vertebrală şi am caracter. Am avut o discuţie cu liderii partidelor la guvernare, dar nu voi da nume, ca să pun un anumit om şef la SRI. Şi am refuzat. Eu nu tranzacţionez. Mie nu îmi trimite nimeni… Era după primul tur şi să fac o promisiune”, a spus Elena Lasconi, la Antena 3 CNN.

„Dacă ar fi făcut acea propunere se mai anulau alegerile prezidenţiale?”, a întrebat un jurnalist Antena 3 CNN, aflat în sala de dezbatere.

„Nu mi s-a spus asta, dar acolo a mers… Sunt lucruri grave care se întâmplă în ţara asta. Sunt lucruri urâte. Nu vă dau nume”, a replicat Lasconi.

Întrebată dacă are martori, Lasconi a răspuns: „Da. Au fost trei oameni la discuţia asta”. „Eu vreau ca în fruntea serviciilor să fie oameni competenţi şi profesionişti”, a adăugat Elena Lasconi.