Elena Lasconi, ultimul mesaj de campanie: „Am fost crucificată public, jignită, umilită/ Nu regret, pentru că am spus adevărul”

Președintele USR Elena Lasconi a transmis alegătorilor un ultim mesaj de campanie, în contextul scandalului legat de fotografiile în care ar apărea Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Lasconi susține că a fost „crucificată public” doar pentru că a cerut explicații, fără să fi dat vreun verdict. Lasconi le cere românilor ca duminică să nu se lase manipulați de „triburi digitale”.

„Dragi români, duminică este despre voi. Despre curajul de a gândi cu capul vostru. Despre refuzul de a fi manipulați de triburi digitale. Despre ieșirea din teroarea pixelilor și revenirea la demnitatea umană. Eu nu am nimic de pierdut. Dar voi aveți totul de câștigat. Nu tăceți, români! Duminică, în cabina de vot, lăsați deoparte influența rețelelor digitale. Uitați pentru o clipă de like-uri și algoritmi. Uitați-vă în jurul vostru – la viața reală, la prețurile din magazine, la școala copilului, la pensia părinților. Și alegeți cu inima și cu mintea”, a scris Elena Lasconi, într-o postare pe Facebook.

„Adevărul e îngropat în glod și rușine publică”

Lidera USR reclamă că este victima unei linșaj mediatic din cauza fotografiilor pe care le-a publicat, ea susținând că doar s-a limitat la a cere explicații de la cei care apar în acele imagini.

„Am fost făcută mincinoasă, ticăloasă, proastă, diabolică, disperată, chiar nebună. M-au transformat într-un personaj grotesc, inventat de o ură profundă. Ce am făcut, de fapt? Am postat niște fotografii după ce am cumpănit și verificat cât s-a putut într-un timp scurt, cu buna-credință de a cere explicații. Nu am dat verdicte. Nu am acuzat. Am spus simplu: „Avem nevoie de explicații”. Este un gest de transparență, de responsabilitate. Și, în schimb, ce am primit? Am fost crucificată public, jignită, umilită, dezbrăcată de orice demnitate umană”, susține Lasconi.

Ea susține că a fost insultată inclusiv de colegi din USR, cu toate că „am dus partidul pe umeri” la alegerile de la finele anului trecut.

„Oare ce se întâmpla dacă aceste fotografii ar fi fost despre mine? Dacă aș fi fost eu într-o poză cu Florian Coldea? Cu Victor Ponta? Ar fi urlat toți despre „statul paralel”, despre conspirații, despre trădare. Dar se pare că nu suntem toți tratați la fel. Când e vorba de unii, totul e brusc neclar, ambiguu, irelevant. Dubla măsură a atins un nivel sinistru. M-am luptat cu un sistem, dar niciodată nu mi-am imaginat că cel mai toxic sistem poate fi cel care se pretinde salvator. Dar nu regret. Pentru că am spus adevărul. Pentru că nu m-am predat sistemului nici în momentele cele mai grele.

Lasconi spune că nu-și va cere scuze, chiar dacă adevărul „e îngropat în glod și în rușine publică”.

„România nu va fi salvată de cei care se dau sfinți, dar ignoră legea. Nu va fi schimbată de cei care predică morală, dar mănâncă pâinea sistemului pe ascuns. România are nevoie de adevăr, nu de icoane false. Sunt atacată, dar nu sunt înfrântă. Sunt în picioare, mai convinsă ca niciodată că România are nevoie de o președintă liberă”, a conchis Elena Lasconi.

„Scandalul fotografiilor”

Elena Lasconi a distribuit, joi seară, pe Facebook, o serie de imagini despre care sugerează că îi arată pe Nicușor Dan, Victor Ponta și pe Florian Coldea.

„În spiritul adevărului, cred că avem cu toții nevoie de niște explicații pentru aceste fotografii”, a scris Lasconi în descrierea care însoțește imaginile”.

Nicușor Dan a reacționat inițial tot pe Facebook și a susținut că este vorba despre „un fals grosolan”. „Pozele pe care le-a postat Elena Lasconi sunt un fals grosolan. Această pretinsă întâlnire n-a avut loc niciodată”, a declarat edilul într-o scurtă reacție.

O reacție a avut și Victor Ponta, care a anunțat plângeri penale împotriva Elenei Lasconi și a postului Antena 3. Într-o conferință de presă de vineri, Victor Ponta a susținut că toată această „mizerie” a fost pusă la punct, construită de către Bogdan Popescu și Kensington, care lucrează cu Crin Antonescu”. Firma Kensington a negat acuzațiile făcute de Ponta.

Tot vineri, Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit că postarea Elenei Lasconi, în care a publicat cele patru fotografii cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, nu trebuie ștearsă. Decizia a venit după o sesizare făcută de Nicușor Dan.