Elevă de gimnaziu din București, trimisă în judecată după ce a lovit o profesoară

O elevă de la Şcoala Gimnazială nr. 5 din București a fost trimisă în judecată de procurori, fiind acuzată că în urmă cu doi ani a împins o profesoară, care a căzut şi s-a lovit la cap, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Eleva avea 14 ani la momentul faptei.

„În fapt, s-a reţinut, în esenţă, că la data de 16.10.2024, în jurul orelor 15:25, în timp ce se afla la Şcoala Gimnazială nr. 5 din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 114, Sector 1, inculpata, elevă în cadrul unităţii şcolare, a împins-o pe persoana vătămată, cadru didactic în aceeaşi unitate şcolară, persoana vătămată căzând şi lovindu-se în zona capului şi a umerilor, provocându-i leziuni traumatice pentru a căror vindecare a avut nevoie de 6 – 7 zile de îngrijiri medicale”, a anunţat miercuri Parchetul, într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, eleva a aflat de la o colegă că profesoara i-ar fi vorbit de rău familia. A intrat în sala de clasă unde se afla aceasta, a început să o lovească peste mâini şi să o împingă. Profesoara a căzut şi s-a lovit la cap.

Ea a fost trimisă în judecată pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, care se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.