Elevii blochează din nou liceele din Franța, de luni, când reîncepe școala. Liderul unui grup, despre declarația lui Macron: „E praf în ochi”

Liderul unei organizații de elevi a anunțat că de luni va fi reluată campania de blocare a liceelor din Franța, și susține că măsurile propuse de guvern nu satisfac pe deplin revendicările școlarilor, a transmis AFP.

Sâmbătă, sute de mii de oameni, printre care elevi de liceu și studenți, au ieșit din nou în stradă în Franța, în al treilea weekend consecutiv de proteste.

Pierre Sourzat, liderul grupului „Lycéens!”, a spus că unele licee vor fi blocate de luni, când elevii revin dintr-o vacanță de două săptămâni.

„Va fi mai semnificativ de marți, dar știm că unele școli vor fi blocate încă de mâine”, a declarat el duminică pentru postul RMC.

„Îi susținem pe toți colegii noștri care își blochează școlile începând de mâine”, a adăugat el.

Mișcarea de protest din Franța împotriva creșterii prețurilor a pornit din săptămânile de manifestații ale elevilor de liceu. Aceștia au inițiat demonstrațiile pentru a reclama condițiile și inechitățile din sistemul de învățământ.

Guvernul, care se află în pragul recesiunii și încearcă să țină datoria publică în frâu, are o marjă redusă pentru a satisface revendicările protestatarilor prin angajarea de cheltuieli suplimentare.

Lunea trecută a anunțat o serie de măsuri menite să răspundă cerințelor. Printre acestea se numără înlocuirea platformei de admitere la universitate și acordarea de împrumuturi pentru renovarea școlilor.

Elevii și studenții consideră că propunerile nu merg suficient de departe.

Sâmbătă, Sabrine Kharbach, purtătoarea de cuvânt a Union étudiante (Uniunea Studențească), a spus că universitățile și liceele vor fi blocate marți și joi.

Mesajul lui Macron și reacția elevilor

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut reluarea cursurilor într-un climat calm, susținând că „tinerii au fost auziți”.

„Președintele nu ne-a ascultat”, a reacționat Pierre Sourzat.

„E praf în ochi”, consideră liderul grupului „Lycéens!”. „E puțin lustru la suprafață, dar când zgârii dedesubt, nu e nimic acolo”, a continuat el.

Sourzat susține că reforma propusă pentru platforma de admitere la universitate, criticată de mult timp pentru lipsa de transparență, nu rezolvă lipsa de locuri din învățământul superior.

Reprezentantul elevilor a respins ca insuficient și planul guvernului de a reduce numărul de elevi din clase, remarcând că măsura s-ar aplica doar claselor a X-a.

„Noi ceream pentru toți anii de studiu”, a mai spus el.