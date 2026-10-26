Elevii și studenții din Franța anunță că vor continuă protestele, în ciuda concesiilor făcute de guvern

Liderii elevilor și studenților francezi au promis că vor continua protestele în ciuda concesiilor făcute de guvern în domeniul educației, potrivit Reuters.

Angajamentele asumate de guvern se referă la plafonarea numărului de elevi din unele clase de liceu, la împrumuturi de 4 miliarde de euro pentru renovarea școlilor și la înlocuirea, până în 2028, a unui sistem de admitere la universitate pe care studenții îl consideră nedrept din punct de vedere social.

„Nu toate revendicările noastre au fost satisfăcute. Vom continua atât cât va fi nevoie”, a declarat Louis Letoublon, unul dintre reprezentanții elevilor de liceu, în timp ce el și ceilalți lideri ai elevilor și studenților ieșeau de la o întâlnire cu oficiali guvernamentali la Paris.

Protestele declanșate inițial de nemulțumirea elevilor s-au extins dincolo de educație, atrăgând sindicate și activiștii „vestelor galbene”, cunoscuți pentru vestele lor reflectorizante.

Cu o datorie publică de aproape 120% din PIB, guvernul are un spațiu redus de manevră pentru a încerca să iasă din criză prin angajarea de cheltuieli.

Alte măsuri asumate de guvern

Pachetul asumat mai include investiții de 1 miliard de euro în campusurile universitare, o măsură de majorare a burselor studențești în raport cu inflația și deschiderea a încă 15.000 de locuri în învățământul superior.

„Este clar că trebuie să reducem presiunea resimțită în sistemul de învățământ”, a declarat ministrul Educației, Edouard Geffray, într-o conferință de presă.

Nu a fost comunicată o cifră totală privind finanțarea pe care o necesită pachetul. Nevoile mari de împrumut complică deja eforturile de a ajunge la un acord asupra bugetului pentru anul viitor.

Președintele Emmanuel Macron a recunoscut că este probabil să aibă loc noi tulburări în weekendul care urmează, înaintea unei zile mai ample de proteste la nivel național, programată pentru 5 noiembrie.

Peste 1.400 de persoane arestate în timpul protestelor de sâmbătă

Într-o vizită la Marsilia pentru a evalua pagubele și a mulțumi serviciilor de urgență după protestele de sâmbătă, președintele Macron a spus că va menține măsurile de securitate și că va acționa pentru a muta protestele în afara centrelor orașelor.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat anterior că 1.435 de persoane au fost arestate la nivel național în timpul manifestațiilor de sâmbătă și că poliția a înregistrat și un fenomen nou: grupări organizate de extremă dreapta care s-au confruntat cu activiști de extremă stânga în mai multe orașe.

„Știam că existaseră apeluri din partea a numeroase mișcări identitare și naționaliste de a ieși în stradă, oficial, pentru a apăra afacerile”, a spus el. „În mai multe orașe, precum Nisa și Montpellier, aceste grupuri au venit în formații organizate, în principal pentru a ținti mișcarea de ultrastânga”, a adăugat oficialul.