Elicopter militar prăbușit în Bosnia-Herțegovina. Aeronava aparținea armatei italiene

Trei persoane şi-au pierdut viaţa după ce un elicopter al forţei europene în Bosnia şi Herţegovina, cu 15 persoane la bord, s-a prăbuşit joi în nord-estul ţării „în timpul unei operaţiuni de rutină”, potrivit informaţiilor transmise de televiziunea publică Federalna, informează EFE, preluată de Agerpres.

„EUFOR poate confirma că astăzi s-a produs un accident în timpul unei operaţiuni de rutină în zona Brcko, ducând la prăbuşirea uneia dintre aeronavele sale”, a precizat comandamentul EUFOR de la Sarajevo, care nu a menţionat eventuale victime militare, transmite AFP.

Comunicatul precizează că nu a fost rănit niciun civil şi că accidentul nu a provocat niciun prejudiciu infrastructurilor civile.

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 16:00 (15:00 GMT), în localitatea Gorice din apropierea oraşului Brcko, a adăugat postul de televiziune, care a adăugat că răniţii au fost transportaţi la spital, transmite EFE.

Potrivit portalului Klix.ba, elicopterul avariat, despre care a publicat fotografii în care acesta apare complet distrus, era un elicopter Boeing CH-47F Chinook aparţinând armatei italiene, iar toate victimele sunt de naţionalitate italiană.

Secundele dinaintea prăbușirii

Martori oculari au relatat aceluiaşi portal că au văzut cum elicopterul a început să se învârtească în aer înainte de a se prăbuşi.

🇧🇦🇮🇹 The video shows the moment an Italian CH-47 Chinook crashed in BiH. This is the most serious accident linked to the EUFOR Althea mission in Bosnia and Herzegovina since 2008 when a Macedonian helicopter crashed, resulting in the deaths of all 11 passengers and crew members. https://t.co/DVjKvm7Us1 — GOLDZEN 🇧🇦 (@GOLDZEN3) October 29, 2026

Primarul din Brcko, Sinisa Milic, a confirmat puţin mai târziu pentru televiziunea RTRS din Republika Srpska cifrele privind morţii şi răniţii.

Potrivit mai multor media locale, mai mulţi membri ai echipajului aflat la bordul elicopterului prăbuşit au murit sau au fost răniţi, informaţie pe care AFP nu a putut să o confirme imediat nici cu poliţia regională din Brcko, la 180 km nord de Sarajevo, şi nici cu forţa europeană.

„EUFOR va desfăşura o anchetă completă şi amănunţită asupra acestui incident şi va furniza informaţii suplimentare de îndată ce faptele vor fi stabilite şi la momentul potrivit”, a subliniat organizaţia în comunicatul său.

Operaţiunea Althea, cunoscută oficial ca Forţa Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina (EUFOR), este o misiune militară care are scopul de a supraveghea implementarea militară a Acordului de la Dayton din 1995. EUFOR are desfăşuraţi câteva sute de militari în Bosnia şi Herţegovina.