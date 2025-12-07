Elon Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după ce executivul UE a amendat rețeaua socială cu 120 de milioane de euro

O oficială a X, platforma lui Elon Musk, a acuzat Comisia Europeană că a vrut să amplifice artificial postarea în care anunța amenda aplicată rețelei sociale, scrie Reuters.

Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru cumpărarea și urmărirea reclamelor pe platforma X a lui Elon Musk, după ce executivul UE a amendat platforma cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE privind transparența.

„Contul dvs. de publicitate a fost închis”, a scris duminică dimineață pe platformă Nikita Bier, șefa departamentului de produse al X.

Bier a acuzat executivul UE că a vrut să amplifice audiența postării sale despre amenda aplicată X, încercând „să profite de o vulnerabilitate din Ad Composer — pentru a publica un link care induce în eroare utilizatorii, făcându-i să creadă că este un videoclip, și pentru a-i crește artificial audiența”.

Comisia Europeană nu a comentat deocamdată pe tema măsurii luate de X.

Comisia a amendat X joi pentru încălcarea normelor UE prevăzute în Legea privind serviciile digitale (DSA), care vizează limitarea răspândirii conținutului ilegal.

Printre încălcări se numără conceperea înşelătoare a „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparenţă a registrului său de publicitate şi neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

„Ironia anunțului dvs.”, a spus Bier. „X consideră că toată lumea ar trebui să aibă o voce egală pe platforma noastră. Cu toate acestea, se pare că dvs. considerați că regulile nu ar trebui să se aplice contului dvs”, a spus reprezentanta X

Administrația Trump a criticat DSA și Legea piețelor digitale, care împiedică marile platforme online, precum Google, Amazon și Meta, să-și extindă excesiv imperiile online.

Casa Albă a acuzat regulile de discriminare împotriva companiilor americane, iar amenda va amplifica probabil tensiunile comerciale transatlantice.

Secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, a amenințat deja că va menține taxele vamale de 50% asupra exporturilor europene de oțel și aluminiu, cu excepția cazului în care UE va relaxa regulile sale digitale.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat acțiunea Bruxelles-ului, descriind amenda ca un răspuns pentru „neimplicarea în cenzură” — o noțiune pe care Comisia a respins-o.

„DSA nu are nicio legătură cu cenzura”, a declarat joi reporterilor Henna Virkkunen, responsabila UE pentru tehnologie. „Această decizie se referă la transparența X”, a spus ea.