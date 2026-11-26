Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a declarat miercuri că fiecare copil din SUA va primi două acțiuni la SpaceX, compania din domeniul spațial și al inteligenței artificiale pe care o conduce, angajându-se să ofere astfel drept cadou peste 18 miliarde de dolari, transmite Reuters

Copiii vor primi o acțiune din partea companiei și una din partea lui personal, a spus Musk într-o scurtă postare pe X, fără a oferi detalii.

Acțiunile SpaceX au închis ședința bursieră de miercuri la prețul de 127,44 dolari (+1,3%).

Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

Musk și compania rivală din domeniul IA, Anthropic, au prezentat recent planuri radical diferite privind împărțirea unei părți din beneficiile boom-ului IA.

Acțiuni pentru fiecare „Trump Account”

SpaceX anunțase mai devreme în cursul zilei de miercuri că va contribui cu o acțiune nou emisă din clasa A a acțiunilor sale obișnuite pentru fiecare cont „Trump Account” activ în prezent, adăugând că Musk va dubla personal numărul de acțiuni donate de companie.

„Trump Accounts” este un program conceput pentru a oferi americanilor născuți între 2025 și 2028 o participație pe piața de valori și pentru a-i ajuta să-și construiască o avere încă de la o vârstă fragedă.

SpaceX nu a răspuns imediat la o solicitare de clarificări, mai exact dacă donațiile de acțiuni SpaceX ale lui Musk vor fi legate de programul „Trump Accounts” sau vor fi supuse vreunei perioade de blocare.

În SUA există aproximativ 72 de milioane de copii cu vârsta sub 18 ani. Acțiunile SpaceX s-au închis miercuri la 127,44 dolari, valoarea angajamentului ridicându-se la aproximativ 18,35 miliarde de dolari.

Musk: „Dăruirea directă către oameni este calea”

Musk a declarat luna trecută că va oferi câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din America.

„Anul viitor, voi oferi câte o acțiune SpaceX fiecărui copil din America. Aceasta va fi prima dintr-o serie lungă”, a spus Musk într-o postare pe X la momentul respectiv.

„Dăruirea directă a acțiunilor, care reprezintă participații la economia viitorului, către oameni este calea de urmat”, a adăugat Musk.

Cele mai multe dintre eforturile filantropice ale lui Musk s-au desfășurat prin intermediul Fundației Musk, care, potrivit unor surse, deține active în valoare de peste 14 miliarde de dolari.

În octombrie, președinta SpaceX, Gwynne Shotwell, și soțul ei au promis o parte din acțiunile lor la SpaceX fiecăruia dintre cei peste 2 milioane de copii, în cadrul inițiativei lui Trump.

Ce au anunțat Anthropic și alții

Anthropic, care a devenit recent o companie cotată la bursă, a transmis luna trecută că va aloca 5% din acțiunile sale unui nou fond fără precedent destinat „binelui public”.

Anthropic a afirmat că această inițiativă îi va oferi mai multă flexibilitate și amploare pentru a face donații în beneficiul umanității.

Și alți directori executivi au înființat inițiative filantropice majore, de lungă durată.

Warren Buffett, președinte emerit al Berkshire Hathaway și una dintre cele mai proeminente figuri din domeniul filantropiei, ar fi donat până în prezent 60 de miliarde de dolari, iar cea mai mare parte a restului averii sale, de aproximativ 150 de miliarde de dolari, este destinată, de asemenea, filantropiei.

Fundația Bill & Melinda Gates a distribuit peste 100 de miliarde de dolari de la înființarea sa în 2000, o parte din această sumă provenind din donațiile lui Buffett.