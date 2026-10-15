Elon Musk dezvăluie cine este vinovatul, după restricțiile Starlink care au vulnerabilizat puternic Ucraina în fața Rusiei

„Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA”, a spus Musk, pasând responsabilitatea la Washington.

Ucraina a fost luată prin surprindere de restricțiile impuse conexiunilor prin sateliții Starlink, care i-au afectat capacitatea de a utiliza dronele și de a se apăra în fața atacurilor rusești.

Decizia a fost criticată atât de Kiev, cât și de politicienii americani din ambele partide – și de aliații europeni.

Pe fondul acestor critici, miercuri seară, Elon Musk a declarat că decizia a fost luată de Washington, și nu de compania sa, SpaceX, care furnizează sistemele respective.

Musk a subliniat că conexiunile prin satelit Starshield pe care se bazează armata ucraineană sunt controlate, în ultimă instanță, de președintele Donald Trump.

„Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA”, a scris Musk pe X. „Orice limită de viteză sau de utilizare este decisă de armata SUA și, în ultimă instanță, de președintele SUA”, a spus el.

Casa Albă, Pentagonul și SpaceX nu au reacționat.

Restricțiile au afectat atât conexiunile prin satelit Starlink, utilizate pentru activități civile și defensive, cât și Starshield, versiunea concepută pentru uz guvernamental și militar, atât în scopuri defensive, cât și ofensive.

Starhield se bazează tot pe rețeaua de sateliți Starlink.

Conexiunile Starshield sunt „esențiale pentru apărarea Ucrainei”

Marți seara, Ucraina a descoperit că niciunul dintre sisteme nu se putea conecta la datele provenite de la obiecte – precum dronele defensive și ofensive controlate prin satelit – care se deplasează cu o viteză mai mare de 160 de kilometri pe oră.

Serhii Beskrestnov, consilierul pentru tehnologie de apărare al președintelui ucrainean Volodimyr Zelenski, a confirmat în cursul nopții că limita de viteză pentru utilizarea serviciilor Starshield „a dus la întreruperea mai multor misiuni”.

„Este clar că această acțiune nu este întâmplătoare și are legătură cu situația politică actuală”, a scris Beskrestnov.

Conexiunile Starshield sunt „esențiale pentru apărarea Ucrainei”, a scris miercuri pe X și ministrul ucrainean al Apărării, Mihhailo Fedorov, precizând că utilizarea la viteză maximă era în curs de restabilire.

Restricții de viteză

SpaceX nu a avertizat în prealabil guvernul ucrainean cu privire la această limitare, a precizat o sursă ucraineană citată de MS Now.

Forțele ucrainene au aflat despre restricțiile de viteză impuse de Starshield de la serviciul de asistență pentru clienți, după ce au depus o plângere privind probleme operaționale.

SpaceX a informat oficialii ucraineni că restricția se aplică dronelor și aeronavelor care zboară cu viteze de 160 de kilometri pe oră sau mai mari, dar, potrivit sursei, unitățile militare au semnalat probleme de performanță și la viteze mai mici ale dronelor.

„Acest lucru face imposibilă operarea dronelor, a avioanelor și a elicopterelor la viteze mari, ceea ce va afecta, de asemenea, eforturile de combatere a dronelor Shahed pe teritoriul Ucrainei”, a spus sursa, adăugând că restricția de viteză afectează toate operațiunile de apărare și logistica, oferind rușilor „un avantaj real pe linia frontului” într-un moment în care Ucraina a oprit efectiv avansul acestora.

„Complicitate la comiterea unui crimă în masă”

Decizia a declanșat nemulțumire în SUA, inclusiv în rândul republicanilor și chiar a administrației Trump.

„Sunt convins că acest lucru nu reflectă o schimbare a politicii SpaceX, deoarece, dacă ar fi așa, degradarea intenționată a capacității Ucrainei de a se apăra ar putea fi interpretată ca complicitate la comiterea unui crimă în masă”, i-a scris senatorul Thom Tillis, republican din Carolina de Sud, lui Musk pe X, cerându-i să clarifice poziția SpaceX.

Congresmanul Don Bacon, republican din Nebraska, a afirmat că decizia lui Trump de a reduce schimbul de informații cu Ucraina și accesul la Starlink echivalează cu „complicitatea față de invadator și criminalul de război care bombardează orașe” și amenință să reducă sprijinul Congresului pentru administrația Trump.

„Agenda lor este sortită eșecului dacă nu își schimbă cursul”, a scris Bacon pe X.

Copreședinții Grupului pentru Ucraina din Congres, Marcy Kaptur, democrat din Ohio, Brian Fitzpatrick, republican din Pennsylvania, Mike Quigley, democrat din Illinois și Joe Wilson, republican din Carolina de Sud, au scris într-o declarație bipartizană că sunt „alarmați” de informațile conform cărora SUA rețin atât informațiile, cât și sprijinul Starlink, „punând civilii nevinovați și cetățenii americani din Ucraina la mila atacurilor rusești”.

„Aliații SUA plătesc pentru accesul Ucrainei la Starlink”, au scris congresmanii. „Restricțiile care pun civilii în pericol sunt inacceptabile și nu vor fi acceptate de Congres”, au spus aceștia.

Ucraina încearcă acum să-și restabilească accesul nelimitat

Sursa citată de MS NOW că semnalul se îmbunătățea începând de miercuri după-amiază, dar doar ușor. „Situația este mai bună decât înainte, dar încă nu este suficient de bună, iar serviciul nu a revenit la nivelul anterior”, a spus sursa.

Ucraina încearcă acum să-și restabilească accesul nelimitat, indiferent de viteză, care făcea parte din actualul acord de servicii încheiat prin intermediul guvernului SUA. Acordul este în vigoare din noiembrie 2025 și se preconizează că va rămâne în vigoare până în mai 2027.

Restricțiile impuse programului Starshield coincid cu declarațiile oficialilor ucraineni potrivit cărora SUA și partenerii aliați nu le-au mai furnizat avertismente cu privire la atacurile iminente cu rachete balistice rusești.

La începutul acestei săptămâni, Trump a negat că ar fi reținut informații esențiale pentru apărarea Ucrainei.

Congresmanul Jim Himes, liderul democraților din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților, a declarat într-un comunicat că comisia „nu a primit nicio notificare privind vreo schimbare de poziție în ceea ce privește sprijinul în materie de informații acordat Ucrainei”.

Zelenski a declarat miercuri, într-un interviu, că s-a simțit trădat de acordul încheiat de Trump cu președintele rus Vladimir Putin privind importul de motorină rusească, anunțat săptămâna trecută, și că reacția sa imediată a fost că Ucraina „pierde un partener puternic” în America.

„Nu putem fi slabi, altfel nu putem supraviețui”, i-a spus el lui Piers Morgan. „De aceea este dureros când președintele Trump alege o parte – nu partea noastră”, a spus el.

„Cred că consilierii săi greșesc. Nu știu cine – cine îl împinge în direcția greșită”, a mai spus Zelenski. „Aceasta nu este partea corectă a istoriei”, a insistat el.