Elon Musk cere închiderea posturilor Radio Europa Liberă şi Vocea Americii, finanţate de SUA în Europa. Radio Europa Liberă are redacții în România și Moldova

Miliardarul Elon Musk s-a pronunţat duminică, într-o postare pe X, pentru închiderea instituţiilor media finanţate de SUA în Europa, cu precădere Radio Europa Liberă şi Vocea Americii.

Richard Grenell, trimisul prezidenţial pentru misiuni speciale, a scris sâmbătă seara pe rețeaua socială X: „Radio Europa Liberă şi Vocea Americii sunt instituţii media plătite de contribuabilii americani. Este o mass-media deţinută de stat. Aceste instituţii sunt pline de activişti de extremă stânga. Am lucrat cu aceşti reporteri timp de decenii. Este o relicvă a trecutului. Nu avem nevoie de instituţii media plătite de guvern” – citează agenția News.ro.

Radio Free Europe and Voice of America are media outlets paid for by the American taxpayers.



It is state-owned media.



These outlets are filled with far left activists.



I’ve worked with these reporters for decades.



It’s a relic of the past. We don’t need government paid… — Richard Grenell (@RichardGrenell) February 9, 2025

Postarea lui Grenell a fost preluată de Mario Nawfal, un tânăr antreprenor care se prezintă ca fiind gazda „celui mai mare show de pe X”, promovând „jurnalismul cetăţenesc” şi având deseori ca invitaţi politicieni de dreapta, din tabăra lui Donald Trump. Are 2 milioane de urmăritori pe X.

Elon Musk, care este însărcinat de preşedintele american cu eficientizarea aparatului guvernamental şi a cheltuielilor federale şi care preia adesea postările lui Nawfal (inclusiv, la un moment dat, una în privinţa anulării alegerilor din România), a preluat şi de această dată pe contul său postarea lui Nawfal cu următorul comentariu: „Da, închideţi-le. 1. Europa este liberă acum (fără a pune la socoteală birocraţia sufocantă). Alo??? 2. Nimeni nu le mai ascultă (posturile respective de radio – n.r.). 3. Sunt doar nebuni de stânga radicală care vorbesc singuri în timp ce ard 1 miliard de dolari pe an din banii contribuabililor americani”.

Yes, shut them down.



1. Europe is free now (not counting stifling bureaucracy). Hello??



2. Nobody listens to them anymore.



3. It’s just radical left crazy people talking to themselves while torching $1B/year of US taxpayer money. https://t.co/PnmN4erD91 — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2025

Elon Musk, în calitate de şef al Departamentului pentru eficienţă guvernamentală (DOGE), a criticat anterior plăţile federale către organizaţii media precum Politico, Associated Press şi The New York Times, considerându-le utilizări ineficiente ale fondurilor contribuabililor şi propunând eliminarea lor.

În mod similar, Richard Grenell, a condamnat în mod public cheltuielile guvernamentale pentru abonamentele la instituţiile de presă preluând poziţia lui Musk potrivit căreia aceste plăţi ar trebui să înceteze imediat.

Radio Europa Liberă, redacții în România și Republica Moldova

Radio Europa Liberă are zeci de redacții în Europa. Pe listă se află și România și Republica Moldova, dar și Ungaria, Serbia, Bosnia-Herțegovina sau Kosovo.