Elon Musk ia primele măsuri să blocheze accesul Rusiei la Starlink. Mulțumiri din partea Kievului

Ministrul ucrainean al Apărării i-a mulțumit lui Elon Musk și companiei sale Space X pentru că a luat măsuri să împiedice Rusia să utilizeze sistemele de comunicații prin satelit Starlink pentru dronele pe care le utilizează în Ucraina, scrit AFP.

„Primele măsuri dau deja rezultate (…) Vă mulțumim că ne sunteți alături. Sunteți un adevărat apărător al libertății și un adevărat prieten al poporului ucrainean”, a scris pe X ministrul Mihailo Fedorov, adresându-se lui Elon Musk.

Ministrul a precizat că Kievul colaborează îndeaproape cu Space X pentru „viitoare măsuri importante”. El a răspuns astel unui mesaj, publicat duminică, al miliardarului american. „Pare că măsurile pe care le-am luat pentru a împiedica folosirea neautorizată a Starlink de către Rusia au funcționat. Spuneți-ne dacă sunt necesare și alte măsuri”, a scris Elon Musk pe X.

Joi, ministrul ucrainean Mihailo Fedorov a anunțat că a luat legătura cu SpaceX pe acest subiect. „La câteva ore după apariția dronelor rusești dotate cu conectivitate Starlink deasupra orașelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat SpaceX și a propus căi de rezolvare a problemei”, a scris Fedorov pe X, declarându-se „recunoscător președintei SpaceX, Gwynne Shotwell și personal lui Elon Musk pentru răspunsul lor rapid”.

De la finele lunii decembrie, Institutul pentru Studiul Războiului documentează integrarea sistemelor Starlink cu dronele de atac rusești, ceea ce le mărește raza de acțiune la 500 de kilometri.

Potirvit serviciilor de informații ucrainene, terminalele Starlink au fost obținute de către armata rusă prin circuite paralele, precum importul din state terțe, nu prin vânzarea oficială de către compania lui Elon Musk.

O tăiere completă a sistemului Starlink în Ucraina este complicată întrucât acesta este utilizat pe scară largă de către armata ucraineană pentru comunicațiile sale.

Fedorov a spus, joi, că „decizia lui Elon Musk de a activa de urgență Starlink și a trimite primul lot de terminale către Ucraina la începutul invaziei pe scară largă a fost de o importanță critică pentru rezistența” Ucrainei.

În martie 2025, Elon Musk a amenințat, pentru scurtă vreme, că va tăia accesul armatei ucrainene la rețeaua sa pentru a pune presiune pe președintele Volodimir Zelenski să semneze rapid acordul de pace dorit de Casa Albă.