Guvernul Ucrainei a sunat la SpaceX cu o întrebare delicată despre atacurile rusești cu drone

Kievul a luat legătura cu SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, după ce a ajuns la concluzia că dronele de atac ruseşti ar folosi tot mai mult sistemul său de internet prin satelit Starlink în timpul atacurilor din Ucraina, a anunţat joi ministrul ucrainean al apărării, relatează agențiile AFP și Reuters, citate de News.ro.

Declaraţia a fost făcută după ce un consilier al Ministerului Apărării şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că Rusia foloseşte Starlink, un sistem care este aproape imun la bruiajul tradiţional al semnalului, pentru a pilota manual drone către ţinte ucrainene.

„La câteva ore după apariţia dronelor ruseşti dotate cu conectivitate Starlink deasupra oraşelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat rapid SpaceX şi a propus soluţii pentru rezolvarea problemei”, a scris și noul ministru al apărării Mihailo Fedorov într-un mesaj distribuit pe Telegram.

„Suntem recunoscători preşedintei SpaceX, Gwynne Shotwell, şi personal lui Elon Musk pentru răspunsul rapid şi începerea acţiunilor de rezolvare a situaţiei”, a menţionat ministrul numit în funcție la începutul lunii ianuarie.

Serhii Beskrestnov, un consilier al lui Fedorov, a publicat pe rețelele de socializare în ultimele zile mai multe fotografii cu resturi ale unor drone ruseşti cu rază lungă de acţiune, inclusiv Shahed (n.r. cu licenţă iraniană), având ataşate sisteme de comunicare cu sateliţi Starlink.

Oficial, SpaceX nu oferă internet prin satelit Rusiei

Beskrestnov a declarat joi că au existat „sute” de cazuri în care drone ruseşti echipate cu Starlink au atacat ţinte ucrainene.

Ucraina foloseşte zeci de mii de sateliţi Starlink pentru comunicaţiile pe câmpul de luptă şi pentru pilotarea dronelor. Acestea sunt preferate pe câmpul de luptă datorită stabilității semnalului şi pentru rezistenţa la bruiajul semnalelor inamice.

SpaceX a activat serviciul Starlink în Ucraina în februarie 2022, după ce Kievul a cerut ajutor în primele zile după invazia pe scară largă a Rusiei. Mai întâi a făcut-o gratis, apoi costurile au fost suportate la nivel guvernamental de către aliaţii Ucrainei.

Compania lui Musk nu oferă, oficial, serviciul Starlink în Rusia, însă fotografii și înregistrări video apărute în ultimii doi ani au arătat că militarii ruși din forțele de invazie au reușit să captureze sisteme Starlink și că le folosesc pe câmpul de luptă.