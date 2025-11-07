Elon Musk jubilează după ce Tesla i-a aprobat pachetul de compensații fără precedent în istoria Wall Street: „E nebunie curată”

Directorul general (CEO-ul) Tesla, Elon Musk, a obținut joi aprobarea acționarilor producătorului de mașini electrice pentru un pachet de compensații de o scală fără precedent în istoria corporatistă: un trilion de dolari, transmite Reuters.

Planul de compensații propus de Consiliul de Administrație al Tesla la începutul lunii septembrie a fost aprobat cu peste 75% din voturi, iar Musk a urcat entuziast pe scena adunării anuale a acționarilor companiei, organizată la fabrica Tesla din Austin, Texas, însoțit de roboți dansatori.

Musk, deja cel mai bogat om din lume, ar putea primi acțiuni în valoare de până la 1 trilion de dolari în următorul deceniu, deși unele prevederi ar putea reduce valoarea pachetului la aproximativ 878 de miliarde de dolari.

Averea personală a lui Musk, dată într-un procent covârșitor de pachetul de acțiuni pe care îl deține în Tesla, este evaluată în prezent de Bloomberg la 461 de miliarde de dolari.

Tesla CEO Elon Musk shows off his dance moves as he bounded onto the stage of the company's annual meeting at its factory in Austin, Texas, accompanied by dancing robots https://t.co/4PNOyhBuIt pic.twitter.com/IWQPXVruoV — Reuters (@Reuters) November 7, 2025

Votul a fost considerat esențial pentru viitorul Tesla și pentru evaluarea sa bursieră, care depind de viziunea lui Musk de a produce vehicule complet autonome, de a crea o rețea de robotaxiuri pe teritoriul SUA și de a comercializa roboți umanoizi – chiar dacă retorica sa politică a afectat imaginea Tesla în acest an.

Val de promisiuni făcut de Elon Musk după ce acționarii i-au aprobat pachetul de compensații

Consiliul de Administrație a avertizat că Musk ar putea pleca dacă nu i se acordă pachetul salarial. Deși unii investitori au spus că este incredibil de costisitor și inutil, mulți au considerat că reprezintă o modalitate de a-l păstra pe Musk la conducerea companiei și că obiectivele stabilite în cadrul pachetului garantează și recompense pentru acționari.

„Ceea ce urmează să întreprindem nu este doar un nou capitol din viitorul Tesla, ci o carte cu totul nouă”, le-a spus Musk acționarilor, în aplauzele mulțimii.

El a făcut apoi o serie de promisiuni de pe scenă – de la începerea, în aprilie, a producției modelului Cybercab, taxiul-robot cu două locuri și fără volan, până la prezentarea viitorului automobil sport electric Roadster de nouă generație. Musk a adăugat că Tesla va avea nevoie de „o fabrică uriașă de cipuri” pentru producția de procesoare AI și că ar trebui să ia în considerare o colaborare cu Intel.

Acționarii i-au reales, de asemenea, pe cei trei directori din Consiliul de Administrație al Tesla, au votat în favoarea alegerilor anuale pentru toți membrii consiliului și au aprobat un nou plan de remunerare care îl înlocuiește pe cel precedent al lui Musk, blocat în instanță.

„Alte adunări ale acționarilor sunt plictisitoare, dar ale noastre sunt spectaculoase”, a spus Musk. „Adică, uitați-vă la asta. E nebunie curată”, a adăugat el.

Victorii pe linie obținute de miliardar la adunarea acționarilor Tesla

Acționarii au votat și în favoarea investiției Tesla în startup-ul de inteligență artificială al lui Musk, xAI, deși la acest vot au existat numeroase abțineri. Jessica McDougall, parteneră la firma de consultanță strategică și guvernanță Longacre Square, a declarat pentru Reuters că acest lucru ar putea reflecta reținerea investitorilor mari de a aproba înțelegerea fără o supraveghere mai strictă din partea Consiliului de Administrație.

Mulți investitori, a adăugat ea, „vor aștepta ca boardul să ofere garanții și asigurări că există mecanisme de protecție pentru a se evita o amestecare excesivă a afacerilor.”

O victorie pentru Musk era anticipată, întrucât miliardarul a avut voie să voteze el însuși pentru propuneri în virtutea pachetului său de aproximativ 15% din acțiunile Tesla.

Jessica Strine, directoarea firmei de consultanță pentru acționari Jasper Street Partners, a declarat că, excluzând influența lui Musk, majoritatea de 60% rămasă din voturile „pentru” ar fi fost suficient de mică pentru a justifica o reevaluare a compensației directorului într-o companie obișnuită. „Realist vorbind, o astfel de reevaluare nu va avea loc” în cazul Tesla, a adăugat ea.

Unii investitori importanți s-au opus planului, inclusiv fondul suveran al Norvegiei – cel mai mare fond de investiții din lume -, precum și firmele de consultanță Glass Lewis și Institutional Shareholder Services.

Drumul lui Elon Musk către un trilion de dolari

Pachetul de compensații propus de Consiliul de Administrație al Tesla conține ținte care nu se rezumă doar la creșterea capitalizării bursiere a companiei.

Obiectivele trasate sunt împărțite în 12 „tranșe”, fiecare cu propriile prevederi cumulative. Prima tranșă presupune atingerea unei capitalizări de piață de două trilioane de dolari. Următoarele nouă tranșe cer o creștere suplimentară de câte 500 de miliarde de dolari până când se ajunge la 8,5 trilioane de dolari până în 2035. Fiecărui obiectiv financiar îi corespunde și o cerință de dezvoltare a produselor.

Pentru a câștiga un pachet de 12% din acțiunile companiei în următorul deceniu, Musk trebuie de asemenea să livreze cumpărătorilor 20 de milioane de vehicule electrice Tesla, să atingă 10 milioane de abonamente active la sistemul complet autonom de condus, să producă un milion de roboți umanoizi și să lanseze un milion de robotaxiuri în serviciu comercial.

De asemenea, el este așteptat să crească veniturile efective ale companiei până la 400 de miliarde de dolari pentru patru trimestre consecutive. Veniturile efective pentru al treilea trimestru din 2025 au fost de 4,2 miliarde de dolari, în scădere cu 9% față de anul precedent.

Obiective „extraordinar de dificile” stabilite de Tesla pentru Musk

În cele din urmă, Musk trebuie să crească valoarea de piață a Tesla de la aproximativ 1,5 trilioane de dolari cât este în prezent la 8,5 trilioane până în 2035. De asemenea, el trebuie să rămână implicat în companie cel puțin șapte ani și jumătate și să contribuie la elaborarea unui plan de succesiune pe termen lung. Pe măsură ce va crește valoarea companiei, va crește și valoarea acțiunilor – și, implicit, propria sa avere.

În propunerea sa, Consiliul de Administrație al producătorului auto a remarcat că obiectivele stabilite „vor fi extraordinar de dificile și provocatoare pentru Tesla și pentru Musk, personal”. Dacă aceste obiective financiare ar fi atinse, Tesla ar ajunge să valoreze aproape cât Meta, Microsoft și Alphabet (compania-mamă a Google) la un loc, raportat la valoarea actuală a lor de pe bursă.

Unii spun că Musk ar putea totuși să câștige miliarde chiar și dacă nu îndeplinește toate aceste obiective.

Dacă Musk va îndeplini toate condițiile, el va ajunge în cele din urmă să dețină peste 25% din acțiunile Tesla.