Tesla vrea să îi acorde lui Elon Musk un pachet de compensații nemaiauzit nici printre marile companii americane

Consiliul director al Tesla a propus un plan de compensații de 1 trilion (1.000 de miliarde) de dolari pentru directorul său general Elon Musk, de departe cel mai mare pachet salarial corporativ din istorie, transmite agenția Reuters.

Cel mai bogat om din lume a declarat în mod constant că are nevoie de o participație mai mare în companie, chiar dacă lupta juridică privind pachetul său salarial din 2018 – evaluat atunci la „doar” 56 de miliarde de dolari – continuă.

Documentul depus acum de Tesla la autoritățile de reglementare din SUA l-ar plasa pe Musk într-o ligă a sa proprie comparativ cu alți directori ai corporațiilor din lume. Tesla notează în document că „pachetele tradiționale de compensații acordate directorilor din alte companii au fost considerate nepotrivite pentru conceperea stimulentelor de compensație pentru dl Musk”.

Planul propus i-ar acorda lui Musk până la 12% din acțiunile Tesla, în valoare de aproximativ 1,03 trilioane de dolari, dacă firma va atinge valoarea de piață țintă de 8,6 trilioane de dolari. Planul necesită creșterea evaluării Tesla de aproape opt ori, adică cu circa 7,5 trilioane de dolari, în următorul deceniu.

Dacă va fi obținut integral, pachetul ar crește semnificativ puterea de vot a lui Musk, la 25% de la participația sa actuală de aproximativ 13%.

Prețul de compensații vizează exclusiv acțiuni Tesla

Musk nu ar primi nici salariu, nici bonusuri în numerar în baza acestei propuneri, compensația fiind legată de pachete de acțiuni care se vor acorda doar dacă Tesla îndeplinește atât obiectivele de capitalizare bursieră, cât și pe cele operaționale, cum ar fi vânzarea a milioane de vehicule electrice, lansarea de robotaxiuri și livrarea de roboți umanoizi alimentați de inteligență artificială.

Acțiunile companiei erau în creștere cu aproximativ 2% în tranzacțiile înainte de deschiderea pieței.

Consiliul Tesla a aprobat la începutul acestui an un pachet de compensații interimar pentru Musk, în valoare de aproximativ 29 de miliarde de dolari în acțiuni restricționate, conceput pentru a-l menține la conducere cel puțin până în 2030, pe măsură ce compania trece la o strategie axată pe inteligență artificială.

Tesla și-a mutat sediul corporativ din Delaware în Texas în 2024, după ce un judecător din Delaware a anulat de două ori pachetul lui Musk din 2018. Apelul este încă în așteptare la Curtea Supremă a statului.