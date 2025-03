Elon Musk lansează noi atacuri la adresa României, după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu

Miliardarul apropiat de Donald Trump și-a început ziua de luni cu noi critici pe tema respingerii candidaturii lui Călin Georgescu. Musk postase deja pe această temă și duminică, la scurt timp după decizia Biroului Electoral Central.

Omul de afaceri Elon Musk, parte a administrației președintelui Donald Trump, a criticat luni respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la președinție, la doar o noapte după ce postase deja mai multe mesaje critice la adresa autorităților de la București.

„Cum poate un judecător să pună capăt democrației din România”, a întrebat retoric miliardarul, distribuind o postare a influcencerului MAGA Mario Nawfal despre protestele de duminică seară din București.

How can a judge end democracy in Romania? https://t.co/9MFhlq6YwQ