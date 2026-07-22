VIDEO Elon Musk promite un film „Odiseea” corect până la sfârșitul anului și prezintă o primă secvență

Miliardarul Elon Musk a declarat că platforma sa de inteligență artificială Grok Imagine va realiza o adaptare „corectă din punct de vedere istoric” a Odiseei lui Homer, după succesul răsunător al filmului regizat de Christopher Nolan. Cel mai bogat om din lume a criticat în repetate rânduri lungmetrajul din cauza alegerii unora dintre actori, relatează The Guardian.

„Înainte de sfârșitul acestui an, Grok Imagine va realiza un lungmetraj complet al Odiseei, care va fi fidel din punct de vedere istoric și autentic față de opera lui Homer”, a scris Musk într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua sa de socializare „X”.

Musk a redistribuit alături de mesaj un clip de trei minute despre care autorul său original afirma că a fost generat cu Grok Imagine și care prezintă o secvență de dialog între Odiseu (Ulise) și nimfa Calypso.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Musk l-a acuzat pe Christopher Nolan că a „pângărit” opera lui Homer prin filmul său

Musk a încercat să atragă în războiul cultural din SUA filmul lui Nolan, în care Matt Damon îl interpretează pe Odiseu, iar Anne Hathaway pe soția sa Penelopa, alături de o distribuție stelară, cu numeroși actori cunoscuți de la Hollywood.

Lungmetrajul lansat vinerea trecută a fost întâmpinat cu aprecieri aproape unanime din partea criticilor de film și a primit note mari de la publicul larg, încasând totodată o sumă uriașă în weekendul său de debut în sălile de cinema.

Înainte de lansarea peliculei, Musk a redistribuit mesaje critice și uneori jignitoare la adresa deciziei lui Nolan de a o distribui pe actrița de culoare Lupita Nyong’o în rolurile Elenei din Troia și Clitemnestrei, precum și pe actorul transsexual Elliot Page în rolul soldatului elen Sinon, adăugând că „[Nolan] vrea premiile” Oscar și că „și-a pierdut integritatea”.

„A pângărit Odiseea”, a acuzat miliardarul într-un alt mesaj.

Filmul „Odiseea” s-a dovedit un succes major, în pofida criticilor de dinaintea lansării

Cu toate acestea, eforturile lui Musk par să fi avut un impact redus. Odiseea a încasat 264 de milioane de dolari în primele 3 zile în care a rulat în sălile de cinema și are în prezent pe IMDb o notă de 8,5 / 10 după peste 167.000 de note din partea publicului. Nota este mai mare chiar decât cea primită de la spectatori de „Oppenheimer”, lungmetrajul despre „părintele” bombei atomice care i-a adus lui Christopher Nolan primele Premii Oscar din carieră cu doi ani în urmă.

În luna mai, Nyong’o a răspuns criticilor din partea lui Musk și a dreptei americane, afirmând că „distribuția noastră este reprezentativă pentru lumea în care trăim”.

„Nu îmi petrec timpul gândindu-mă cum să mă apăr. Criticile vor exista indiferent dacă le răspund sau nu”.

Mai recent, Nolan a declarat că reacțiile negative „fac parte din meserie” și a adăugat că „aceste discuții care au loc înainte ca oamenii să vadă filmul sunt întotdeauna lipsite de relevanță, pentru că nimeni dintre cei care le poartă nu știe încă ce este, de fapt, filmul”.

De asemenea, regizorul s-a exprimat foarte critic cu privire la impactul probabil al inteligenței artificiale asupra industriei cinematografice, spunând că „ideea că aceasta ar putea înlocui complet ființele umane și creativitatea umană este, pentru mine, o absurditate”.

„Nu am mai văzut niciodată o tehnologie care să fi fost adoptată cu atât de mult succes la Wall Street, la investitori și la companiile din tehnologie, în timp ce publicul a respins-o într-o asemenea măsură”, a mai afirmat Christopher Nolan.