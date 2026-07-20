Ce notă au dat spectatorii filmului „Odiseea” după primul weekend în cinematografe și „debutul demn de un rege”

Filmul „Odiseea” a fost considerat unul dintre cele mai așteptate lungmetraje ale acestui an încă de când data sa de lansare a stabilită în 2024, iar spectatorii pot judeca acum dacă așteptările ridicate au fost justificate.

Criticii de film care au avut ocazia să îl vadă în avanpremieră pentru presă s-au arătat în general mai mult decât impresionați de interpretarea regizorului britanic asupra epopeii lui Homer. Recenziile publicate de aceștia săptămâna trecută, înainte de lansarea filmului în cinematografe vineri, au vorbit de o „capodoperă” și un lungmetraj „impunător ca un templu grec”, printre altele.

Însă în ultimii ani mai multe filme și seriale apreciate de critici au primit o recepție opusă din partea publicului larg. Unele au fost inclusiv ținta unor așa-zise campanii de „review bombing” („bombardare” cu note de 1) pe IMDb, cel mai cunoscut site de referință la nivel internațional privind producțiile cinematografice.

Motivele au fost diverse, de la modul în care filmul a adaptat o operă literară cunoscută, la actorii aleși pentru diferite roluri, includerea unor personaje LGBT sau alegerea unei distribuții exclusiv feminine (dacă este să ne amintim de filmul „Ghostbusters” din 2016).

Critici pentru filmul „Odiseea” înainte de lansarea în cinematografe

Noul lungmetraj al lui Christopher Nolan a fost ținta unor astfel de critici încă de dinaintea lansării, în special datorită alegerii actriței de culoare Lupita Nyong’o pentru a o juca pe Elena din Troia, a distribuirii Zendayey în rolul zeiței Atena, a folosirii actorului transsexual Elliot Page pentru a interpreta un soldat elen, sau a includerii raperului american Travis Scott în rolul unui bard călător.

Critici puternice au venit în special din partea dreptei americane, Elon Musk fiind unul dintre cei care au acuzat că Nolan a venit cu o adaptare „woke” a poemului nemuritor al lui Homer. Cel mai bogat om din lume l-a acuzat pe regizorul britanic inclusiv că a „pângărit” „Odiseea”.

Printre altele, Nolan a răspuns pe larg acestor critici într-un interviu acordat publicației britanice de dreapta „The Telegraph” mai devreme în cursul lunii iulie.

„Tot ce pot face este să realizez cel mai bun film de care sunt capabil, în cel mai sincer mod posibil. Va fi inevitabil foarte diferit de felul în care l-ar face altcineva, dar asta înseamnă, până la urmă, o adaptare”, a fost esența mesajului său.

„Odiseea” are pe IMDb o notă mai mare decât filmul care i-a adus lui Christopher Nolan Premiul Oscar

O privire defalcată asupra notelor publicate de publicul larg pentru „Odiseea” după primul său weekend de rulare în sălile de cinema arată că acesta nu a fost scutit întru totul de voturi cu nota 1. Procentul acestora este de 11%, în timp ce alte 4,7 sunt note între 2 și 5.

Per total însă, viziunea lui Nolan asupra poemului homeric are o notă medie de 8,4 / 10 pe IMDb în condițiile în care numărul voturilor a depășit 120.000 în momentul redactării acestui articol.

Nota este mai mare chiar decât cea primită pe IMDb de „Oppenheimer” (8,2), lungmetrajul despre „părintele” bombei atomice care a dominat gala din 2024 a Premiilor Oscar și a încununat cariera lui Nolan cu Oscarul pentru cel mai bun regizor. Cineastul britanic a câștigat atunci două statuete Oscar, una ca regizor, iar cealaltă ca producător al filmului „Oppenheimer”.

Regizorul Christopher Nolan cu cele doua statuete Oscar castigate pentru „Oppenheimer”, Foto: WALTER / Bestimage / Profimedia

Nota primită acum este apropiată de alte lungmetraje cunoscute ale sale precum „Dunkirk” (7,8), „Interstellar” (8,7), „Cavalerul negru: Legenda renaște” (8,4), „Prestigiul” (8,5) sau „Memento” (8,4).

Judecând după milioanele de voturi exprimate pe IMDb, cel mai apreciat film de către public din întreaga carieră a lui Christopher Nolan rămâne „Cavalerul negru” din 2008 (cu nota 9,1).

Filmul „Odiseea” a obținut încasări uriașe la debutul în sălile de cinema

Interesul uriaș pentru noul film al lui Nolan s-a văzut și în încasările obținute de acesta în primele 3 zile în care a putut fi vizionat pe marele ecran al sălilor de cinema.

În America de Nord, cea mai importantă piață pentru Hollywood, „Odiseea” a debutat cu încasări de 124,5 milioane de dolari. Acestea au fost semnificativ peste așteptări având în vedere criticile pe care le-a atras, dar și clasificarea pe care a primit-o în SUA.

„Odiseea” a marcat cel mai mare debut al lui Nolan de la „Cavalerul negru: Legenda renaște” din 2012 (160 de milioane de dolari), precum și al treilea cel mai mare debut al anului în industrie, după „Toy Story 5” (159 de milioane de dolari) și „The Super Mario Galaxy Movie” (131 de milioane de dolari).

„Ele sunt impresionante nu doar pentru că „Odiseea” este o aventură cu săbii și sandale de aproape trei ore – un gen care se realizează foarte rar în prezent – ci și pentru că filmul este clasificat R, ceea ce limitează numărul persoanelor care pot cumpăra bilete”, subliniază revista Variety.

În SUA filmele cu rating R pot fi vizionate de minorii sub vârsta de 17 ani doar alături de un adult însoțitor.

În restul lumii, noul lungmetraj al lui Christopher Nolan a încasat 139,6 milioane de dolari din 73 de piețe, ajungând la un total global de 264,1 milioane de dolari. Acesta este cel mai mare debut din cariera lui Nolan, depășind chiar și „Cavalerul negru: Legenda renaște (249 de milioane de dolari), deși comparația e imperfectă datorită inflației galopante care a dus și la scumpirea biletelor pentru filme.

Cert este că revista Variety conchide că „este un debut la box office demn de un rege”.