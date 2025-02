Elon Musk, un nou mesaj legat de România. Atac la președintele Curții Constituționale, Marian Enache: „Tipul ăsta e un tiran, nu un judecător”

Elon Musk a publicat un nou mesaj pe X legat de anularea alegerilor prezidențiale din România. De data asta a lansat un atac la președintele Curții Constituționale, Marian Enache.

”Tipul ăsta e un tiran, nu un judecător”, a scris Musk pe X. Miliardarul CEO al Tesla şi SpaceX a redistribuit o postare despre Marian Enache publicată de Mario Nawfal, un susținător al mișcării MAGA.

This guy is a tyrant, not a judge https://t.co/ghE9X4W5G3