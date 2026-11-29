Elvețienii au votat duminică pentru relaxarea regulilor privind exporturile de armament. Susținătorii reformei au spus că este vital ca industria de armament a Elveției să rămână competitivă, în timp ce oponenții au susținut că măsura subminează neutralitatea țării.

O pondere de 54,3% dintre alegători s-au exprimat pentru relaxarea regulilor, în timp ce 45,7% au votat împotrivă, conform rezultatelor publicate la câteva ore de la încheierea votului, citate de BBC.

În prezent, Elveția nu exportă arme către state implicate în războaie și cere să fie consultată în cazul în care clienții săi intenționează să transfere în altă parte armament fabricat în Elveția.

Amendamentul votat duminică elimină aceste restricții pentru 36 de țări, inclusiv pentru toți membrii UE și cei ai Asociației Europene a Liberului Schimb, cu excepția Liechtensteinului, care nu are armată. Le elimină, de asemenea, pentru Argentina, Australia, Japonia, Canada, Noua Zeelandă, SUA și Regatul Unit.

Ucraina nu va beneficia de relaxarea regulilor

Guvernul elvețian a precizat că exporturile de arme către această țară rămân interzise, deoarece Rusia este supusă unui embargo, iar înarmarea Ucrainei ar reprezenta o încălcare a legislației elvețiene privind neutralitatea.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm, Elveția a fost al 19-lea cel mai mare exportator de arme în perioada 2021-2025, cu o pondere de 0,4% din exporturile globale de arme.

Parlamentul Elveției a votat relaxarea restricțiilor încă din 2025, în condițiile în care exporturile de arme ale țării s-au prăbușit în perioada 2023-2024, pe măsură ce cumpărătorii europeni s-au orientat către alte surse.

Susținând că măsura amenință neutralitatea și reprezintă o capitulare în fața lobbyului din industria armamentului, partidele de stânga și organizațiile neguvernamentale au forțat organizarea unui referendum pe această temă, în cadrul sistemului de democrație directă al Elveției.