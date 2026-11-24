Cel mai mare retailer online din România a mai cumpărat aproape 30% din acțiunile Flip, platforma care vinde telefoane recondiționate, ajungă să dețină 90% din companie.

Anterior, eMAG deținea 62.6% din Flip.

Tranzacția are loc în contextul în care unul dintre acționari, Alin Luca, și-a vândut întreaga participație în Flip, în timp ce George Moroianu, CEO Flip, și Alex Burghelia rămân asociați, cu restul părților sociale din companie, și continuă să dezvolte Flip, se arată într-un comunicat de presă.

Flip vinde online electronice recondiționate, cu garanție și o experiență de cumpărare ca la un produs nou. De asemenea, Flip cumpără dispozitive folosite direct de la clienți, printr-un proces 100% online, rapid și simplu, și oferă servicii de trade-in pentru parteneri, retaileri și companii de telecom, se arată în comunicat.

În prima jumătate a acestui an fiscal, veniturile Flip au crescut cu 31% față de anul trecut, în Bulgaria, Ungaria și Grecia creșterea a fost de 54%, iar categoriile noi (laptopuri, ceasuri și tablete recondiționate) au crescut cu 76%, precizează compania.

eMAG a investit în Flip în 2021, prin eMAG Ventures.