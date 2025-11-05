Emeric Ienei a murit. Cariera antrenorului care a scris istorie în fotbalul românesc

Echipa de fotbal Steaua București la sosirea în Capitală, după caștigarea Supercupei Europei în fața echipei Dinamo Kiev. În imagine: Tudorel Stoica (ctr.) si Emeric Ienei (ctr.-dr.), antrenorul echipei Steaua. Sursă foto; Agerpres

Emeric Ienei s-a stins din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. Fostul mare jucător de fotbal și antrenorul care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București, a avut mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă, potrivit Golazo.ro.

Decesul a fost confirmat de către Sandu Boc, un apropiat al lui Emeric Ienei. În ultima perioadă, Ienei a fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. El avea mai multe probleme, inclusiv cu plămânii, ceea ce a declanșat o insuficiență respiratorie.

Emeric Ienei rămâne în istoria fotbalului românesc ca antrenorul care a adus cea mai mare performanță internațională a unei echipe din România.

Ca jucător a activat la echipele UTA Arad, Steaua Bucureşti şi Kayserispor.

Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua Bucureşti, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton, Panionios şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Cea mai mare performanţă din cariera sa de tehnician a fost câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Tot cu Steaua a câştigat cinci titluri şi trei Cupe ale României.

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

El a primit şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.

„Fotbalul românesc a pierdut un simbol”

Federaţia Română de Fotbal a anunțat că, pentru a cinsti memoria lui Emeric Ienei, se va ţine un moment de reculegere înaintea tuturor partidelor din Superligă, Liga 2 şi Liga 3, în etapa viitoare, potrivit News.ro.

„Astăzi, fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar, un simbol al profesionalismului şi al decenţei. Emeric Ienei a fost un model de eleganţă, echilibru şi respect, atât pe teren, cât şi în afara lui.

A inspirat generaţii întregi de jucători şi antrenori prin viziunea şi calmul său, dar şi prin modul în care a înţeles fotbalul. A rămas mereu un om modest, chiar şi atunci când a atins succesul câştigării Cupei Campionilor Europeni şi a reprezentat România la cele mai importante competiţii. Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.



