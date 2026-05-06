Emil Boc: „PNL și PSD au pierdut enorm că au stat prea mult împreună”. Ce spune despre viitorul lui Ilie Bolojan

Primarul Clujului și fostul premier Emil Boc a declarat miercuri că este sănătos şi pentru PNL, dar şi pentru PSD ca „aceste ape să se separe”. Boc a mai spus că Congresul PNL va avea loc în 2027, nu mai devreme şi nu e nevoie de un congres extraordinar, în condiţiile în care doar 4 liberali s-au exprimat în favoarea rămânerii la guvernare.

„Este sănătos şi pentru PNL, dar şi pentru PSD ca aceste ape să se separe, odată, între PNL şi PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună. Trebuie să recunoaştem asta, şi atunci, oamenii şi-au căutat alte alternative în stânga şi dreapta politicii. PNL trebuie să rămână PNL, PSD trebuie să rămână PSD, iar apele s-au despărţit şi din acest punct de vedere cred că trebuie să ne respectăm fiecare drumul pe care l-am ales” a declarat Emil Boc la Digi24, citat de News.ro.

Primarul Clujului a spus că îl susține în continuare pe liderul liberal Ilie Bolojan și a precizat că viitorul acestuia va fi decis de el însuși. „Deocamdată, este preşedintele partidului, va fi congres în 2027, la PNL, deci nu mai devreme”, a ţinut să menţioneze Boc.

Întrebat despre organizarea unui congres extraordinar, Emil Boc a răspuns: „Din ce motive? Acest guvern, din punct de vedere constituţional, va sta la Palatul Victoria, până când noul guvern se formează”, a spus el, arătând că doar 4 din 54 de liberali au fost împotriva deciziei majoritare. „Ca să convoci un Congres îţi trebuie minimum 25%, după aceea o voinţă majoritară. Discutăm de un non subiect în PNL, pentru că nu e cazul de aşa ceva”, a spus el.

Despre mandatul cu care PNL va merge la Cotroceni, Emil Boc a arătat că PNL va merge cu mandatul rezultat din votul de ieri, din BPN, cu rezoluţia prezentată public. „Noi, din opoziţie, aşa cum a spus, vom susţine tot ceea ce ţine de PNRR, de SAFE, de păstrarea echilibrelor bugetare, de menţinerea traiectului pro-european al României. Acest lucru, indiferent că suntem la putere sau la opoziţie, noi facem”, a arătat primarul din Cluj.

Întrebat dacă PNL va propune un nume de premier, Boc a răspuns: „Evident că, dacă am spus că suntem în opoziţie, n-am auzit să se numească premier din opoziţie”.

Despre un guvern de uniune naţională, proiectul lansat de AUR, Boc a arătat că PNL nu participă la un asemenea demers.

„Repet, n-am participat, nu participăm la un asemenea demers. Opţiunea guvernamentală aparţine celor care au dat jos guvernul şi, evident, sub coordonarea şi bagheta preşedintelui României, care are atributul constituţional de a găsi formula de guvernare, bazându-se pe ceea ce s-a votat în Parlament, ieri”, a afirmat el.

PNL a decis să intre în opoziție

Conducerea PNL a votat, în unanimitate, varianta lui Bolojan: partidul să intre în opoziție. Liberalii au adoptat o rezoluție prin care au spus că PSD trebuie să-și asume guvernarea.

Liberalii au intrat în ședință marți, de la ora 17.00, la scurt timp după ce a fost adoptată moțiunea de cenzură PSD-AUR, care a demis Guvernul Bolojan.

După o sedință care a durat peste 5 ore, Ilie Bolojan și alți lideri PNL au ieșit la declarații și au anunțat că partidul a decis, în unanimitate, să intre în opoziție.

Potrivit surselor HotNews, votul pentru intrarea în opoziție a fost adoptat în unanimitate cu 50 de voturi, însă patru liberali nu au votat.