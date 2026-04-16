Emil Gânj, bărbatul care și-a ucis și incendiat iubita, este căutat într-un sat din Mureș, după ce un localnic susține că l-a văzut

Autoritățile din Mureș au mobilizat, joi, un număr mare de forțe în satul Senereuş, după ce o persoană a anunţat că a văzut, în localitate, un bărbat care are semnalmentele lui Emil Gânj, bărbatul suspectat că şi-a ucis iubita şi apoi i-a dat foc.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că, joi, au loc căutări şi scotociri în localitatea Senereuş, un sat din comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş, după ce o persoană a anunţat autorităţile că a văzut în sat un bărbat cu semnalmentele lui Emil Gânj.

Pe 8 iulie 2025, în jurul orei 8:50, Emil Gânj, persoană condamnată anterior definitiv pentru omor, încălcând ordinul de protecţie ce fusese emis anterior pe numele său şi în favoarea victimei, Anda Gyurca a mers cu un topor la locuința fostei sale iubite.

Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a intrat în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i decesul. Ulterior, bărbatul a stropit cadavrul victimei cu o substanţă inflamabilă şi i-a dat foc.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are două condamnări la activ. Prima, în anul 2011, pentru omor calificat. Bărbatul începuse să execute pedeapsa de 15 ani și 6 luni și urma să o încheie la anul, pe 4 ianuarie 2026. Dar a fost eliberat condiționat în 24 noiembrie 2020 de către Judecătoria Târgu Mureș.

În pofida căutărilor realizate în comun de polițiști și jandarmi, Gânj nu a fost găsit nici după 9 luni de la comiterea crimei. Autoritățile au fost sesizate de mai multe ori de către cetățeni care au spus că au zărit un bărbat cu semnalmentele sale.

O operațiune de căutare de amploare a avut loc pe 5 marie, în localitatea Bixad din județul Covasna, într-o pădure de pe marginea râului Olt, însă nu au fost descoperite indicii că Gânj s-ar fi ascuns acolo.