Descinderi ale poliției în județul Covasna, după ce un cetățean a sunat la 112 și a spus că l-a văzut pe Emil Gânj / El este căutat de poliție de 8 luni

Poliția face căutări joi dimineața în Comuna Bixad, județul Covasna, după ce miercuri seara un apel la 112 a semnalat posibila prezență a lui Emil Gânj, conform surselor HotNews apropiate de anchetă. Gânj este acuzat că și-a ucis fosta parteneră anul trecut, iar ulterior i-a incendiat casa. El este căutat de autorități de mai bine de 8 luni.

11:57

Surse din poliție au declarat pentru HotNews că mai multe echipe formate din polițiști și jandarmi fac căutări și la această oră în zona Comunei Bixad din județul Covasna, pe malul râului Olt.

Poliția din Covasna a transmis oficial că „la această oră, la nivelul județului Covasna se desfășoară activități de căutare după ce, la data de 04.03.2026, un cetățean a semnalat că ar fi observat o persoană necunoscută de sex masculin care se deplasa pe malul râului Olt, în zona localității Bixad”.

„Din primele date existente la acest moment reisese că individul ar fi intrat în zona împădurită, fără să fie identificat până la acest moment. La fața locului au fost mobilizate echipe de căutare formate din polițiști, jandarmi, precum și personal din cadrul altor structuri ale ministerului afacerilor interne, dar și membri ai societății civile”, conform poliției.

Polițiștii din Covasna spun că până acum nu au găsit informații „relevante” care să „conducă la stabilirea identității persoanei”.

Știrea inițială: Căutările lui Emil Gânj în județul Covasna au început încă de miercuri seara, conform localnicilor din zonă. Surse apropiate de anchetă au confirmat pentru HotNews că cel căutat este Emil Gânj.

„Este o verificare, ca orice altă verificare de acest gen. Ultima a fost săptămâna trecută, când tot la o sesizare a unui cetățean, am direcționat forțe”, au explicat sursele.

Momentan, poliția încearcă să clarifice dacă sesizarea primită se confirmă și dacă într-adevăr este vorba despre Emil Gânj, conform acelorași surse apropiate de anchetă.

Descinderi ale poliției în județul Covasna, după ce a fost semnalată prezența lui Emil Gânj. Foto: CovasnaMedia.ro

Emil Gânj, de negăsit de 8 luni

Emil Gânj este acuzat că și-a omorât fosta iubită, iar apoi a incendiat casa în care se afla cadavrul.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are două condamnări la activ. Prima, în anul 2011, pentru omor calificat. Bărbatul începuse să execute pedeapsa de 15 ani și 6 luni și urma să o încheie la anul, pe 4 ianuarie 2026. Dar a fost eliberat condiționat în 24 noiembrie 2020 de către Judecătoria Tg. Mureș.

Penitenciarul s-a opus, însă judecătorii au considerat că poate fi eliberat cu 5 ani și o lună înainte de termen, scrie Snoop.ro.