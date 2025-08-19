Emil Prager, inginerul care a înălțat Bucureștiul modern. Stralucitul constructor a ajuns chiriaș în casa sa, construită de el

Inginerul constructor Emil Prager s-a născut pe 19 august 1888, anul în care a fost inaugurat Ateneul Român, și ne-a părăsit în 1985, când vechiul București era demolat cu ferocitate de buldozerele regimului comunist, ca să facă loc Casei Poporului, „măreața ctitorie a Epocii de Aur”.

Personalitate de excepție, meticulos, profund dedicat profesiei sale, inginerul Emil Prager a muncit până la vârsta de 90 de ani.

În perioada interbelică, Antrepriza “Ing. Emil Prager” a construit edificii monumentale, ridicate în București sau în țară, dar și lucrări industriale, termocentrale, căi ferate, drumuri moderne, șosele, biserici, palate

A lăsat Capitalei clădiri emblematice, de la Hotelul Union, sediul Societății Banloc-Goodrich de pe Calea Victoriei ori clădirea unde azi e sediul MAI.

