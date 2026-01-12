Emilia Șercan, despre teza de doctorat a ministrului Justiției: „De mult nu am mai văzut un plagiat atât de grosolan”

Jurnalista Emilia Șercan, care a dezvăluit luni că teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției este plagiată masiv, explică de ce l-a verificat pe Radu Marinescu, afirmând că intuiția și experiența sa de peste zece ani în verificarea tezelor de doctorat ale miniștrilor îi spun că „teza de doctorat a lui Radu Marinescu este plagiată în totalitate”.

„Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat, adică 56,68%, adică mai mult de jumătate. Teza este în Drept, Radu Marinescu este ministrul Justiției, iar justiția înseamnă corectitudine, echitate, legalitate”, scrie jurnalista de investigație Emilia Șercan, într-un mesaj postat pe Facebook.

Mesajul jurnalistei vine la câteva ore după ce a scris în PressOne că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată.

„Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, iar conținutul plagiat provine din trei lucrări. Atât! 140 de pagini plagiate din trei cărți. Ce-i drept, unele calupuri de text plagiat cuvânt cu cuvânt se întind chiar și până la 25 de pagini consecutive. Plagiat copy-paste”, scrie Emilia Șercan, în mesajul său pe Facebook.

Jurnalista răspunde și la explicațiile date de Radu Marinescu:

„Marinescu mi-a declarat astfel: „Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”, dar și că și-a elaborat teza „în conformitate cu normele timpului și sub coordonarea unui profesor academician reputat”. „Normele timpului” încadrau plagiatul în categoria formelor de fraudă academică la momentul la care Marinescu și-a susținut teza de doctorat, adică în 2009”, spune Emilia Șercan.

„De mult nu am mai văzut un plagiat atât de grosolan”

În continuare, Emilia Șercan spune că doar în partea de „Cuvânt înainte” și la „Concluzii” a tezei de doctorat se găsește „ceva” conținut original, „adică vreo câteva paragrafe”, în rest „teza de doctorat a lui Radu Marinescu este plagiată în totalitate”.

„De mult nu am mai văzut un plagiat atât de grosolan, cu halci de text luate consecutiv dintr-o singură sursă. Ambiția mea nu a fost, totuși, să demonstrez că toată lucrarea este plagiată, pentru că vorbim despre plagiat și la 16 pagini, ca la Ionuț Vulpescu, și la 42, ca la Nicolae Ciucă, și atunci când teza este plagiată în totalitate, ca în cazul marelui om de știință Robert Negoiță”, spune Emilia Șercan.

Aceasta explică și de ce l-a verificat pe Radu Marinescu: „Pentru că verific tezele celor al căror CV miroase de la poștă a impostură. Mai urmează și alții, desigur”, precizează Emilia Șercan.