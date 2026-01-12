BREAKING Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat / Metoda „copy-paste”, folosită pe calupuri de text de până la 25 de pagini

Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, scrie jurnalista Emilia Șercan în PressOne.

Potrivit analizei cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Cea mai mare parte a conținutului plagiat provine din alte trei lucrări, iar în unele situații calupurile de text preluat cuvânt cu cuvânt se întind chiar și până la 25 de pagini consecutive, notează Emilia Șercan.

Ministrul Radu Marinescu a negat, într-o declarație dată pentru PressOne, că a încălcat standardele de realizare a unei lucrări științifice: „Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun”.

Acesta a mai declarat că și-a elaborat teza „în conformitate cu normele timpului și sub coordonarea unui profesor academician reputat”.

„Normele timpului” încadrau plagiatul în categoria formelor de fraudă academică la momentul la care Marinescu și-a susținut teza de doctorat, în 2009 (inclusiv prin lege, nu doar prin prevederi academice).

Radu Marinescu este în funcție din decembrie 2024, fiind numit în Guvernul Ciolacu 2. Deputat social-democrat de Dolj, Radu Marinescu este avocat de profesie, fiind cunoscut ca un apropiat al primăriței din Craiova, Lia Olguța Vasilescu. De altfel, i-a fost avocat în 2016, când Olguța Vasilescu a fost reținută de procurorii DNA.

Al doilea ministru implicat într-un scandal privind studiile sale

Este al doilea ministru din Guvernul Bolojan implicat într-un scandal privind studiile sale, după Ionuț Moșteanu de la USR, care a demisionat în noiembrie 2024, la cinci luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării, în urma dezvăluirilor Libertatea.

În primele poziții publice pe care le-a ocupat, consilier la Ministerul Transporturilor și membru în mai multe CA-uri, în CV-ul lui Ionuț Moșteanu apărea facultatea Athenaeum, iar ulterior a apărut Bioterra, a scris Libertatea.

Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legii de atunci, studii superioare. El și-a trecut atunci în CV-ul său că a studiat, între 1996 și 2000, Management, la universitatea privată Athenaeum din București. După cum reieșea din acesl CV, diploma de la Athenaeum era singura diplomă universitară pe care o deţinea Moşteanu, în perioada respectivă.

Într-un răspuns pentru Libertatea, Universitatea Athenaeum a negat că Moșteanu i-a fost student și că specializarea Management nu era activă în acei ani, fiind autorizată abia în anul 2020. CV-ul în care era trecută Universitatea Athenaeum a fost șters de pe site-ul Tarom, la porțiunea care conținea prezentarea lui Moșteanu, ca membru în Consiliul de Administrație.

După ce a devenit parlamentar, în versiuni ulterioare ale CV‑ului, Moșteanu a trecut că a urmat studiile unei alte universități private: Universitatea Bioterra, între 1996-1999, studii pe care le-a finalizat în 2015.

După informațiile privind neclaritățile din CV-ul său, Moșteanu a recunoscut, pe pagina sa de Facebook, că mențiunea privind Athenaeum din primul său CV public a fost „o greșeală”, și a publicat diploma de licență obținută la Bioterra, la Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic. „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a spus Moșteanu atunci.