Emiratele Arabe Unite, răspuns favorabil la invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului pentru Pace” / Reacții prudente în alte capitale

Emiratele Arabe Unite (EAU) au acceptat invitația de a se alătura noului „Consiliu al Păcii”, propus de președintele american Donald Trump, a anunțat marți Ministerul de Externe de la Abu Dhabi, plasând astfel EAU printre primele guverne care și-au exprimat public sprijinul pentru această inițiativă.

Ministerul a precizat că Emiratele Arabe Unite sunt pregătite să „contribuie activ la misiunea Consiliului Păcii, sprijinind o cooperare mai strânsă, stabilitatea și prosperitatea pentru toți”, ceea ce marchează alinierea oficială a Abu Dhabiului la noul demers al Washingtonului în domeniul soluționării conflictelor, notează Reuters.

Acceptarea invitației de către Abu Dhabi vine în contextul în care guvernele din întreaga lume reacționează cu prudență la planul lui Trump, care vizează, într-o primă etapă, conflictul din Gaza, urmând ca ulterior să se extindă și la alte conflicte, potrivit unei copii a scrisorii și a proiectului de statut consultate de Reuters.

Unii lideri au avut reacții ambigue. Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că țara sa este „pregătită să își aducă contribuția”, în timp ce premierul Canadei, Mark Carney, a spus că Ottawa a fost de acord „în principiu”, în așteptarea unor detalii suplimentare.

Includerea unui „statut” în scrisoarea de invitație a stârnit îngrijorări în rândul unor guverne europene, care se tem că inițiativa ar putea submina rolul Organizației Națiunilor Unite, instituție pe care Trump a acuzat-o că nu sprijină eforturile sale de a pune capăt conflictelor din întreaga lume.

Potrivit scrisorii, consiliul ar urma să fie prezidat pe viață de Donald Trump. Statele membre ar avea mandate limitate la trei ani, cu excepția cazului în care plătesc câte 1 miliard de dolari pentru a finanța activitatea consiliului și a obține astfel statutul de membru permanent.

„Aceasta oferă pur și simplu calitatea de membru permanent țărilor partenere care demonstrează un angajament profund față de pace, securitate și prosperitate”, a transmis Casa Albă într-o postare pe X.

Ungaria a emis, de asemenea, un accept fără echivoc, în timp ce majoritatea guvernelor au evitat comentariile publice, exprimând însă în privat îngrijorări legate de implicațiile planului asupra autorității Organizației Națiunilor Unite.

Administrația președintelui Donald Trump a invitat și România să facă parte din „Consiliul pentru Pace”, dar și Rusia.