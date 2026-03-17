Emiratele Arabe Unite suspendă producția de gaz la importantul câmp „Shah” după un atac cu drone al Iranului

Operațiunile de la zăcământul de gaze Shah din Emiratele Arabe Unite au fost suspendate marți în urma unui atac cu dronă, în timp ce un nou atac a provocat un incendiu în Zona Industrială Petrolieră Fujairah, transmit Reuters și Bloomberg.

Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate victime în niciunul dintre incidente.

UKMTO, o structură operativă a Marii Britanii care monitorizează și coordonează securitatea traficului maritim în zone cu risc ridicat, a transmis separat marți că un proiectil neidentificat a lovit un petrolier aflat la 23 de mile marine est de Fujairah, provocând pagube structurale minore.

Atacul de luni asupra zăcământului Shah, situat la aproximativ 180 km, sud-vest de Abu Dhabi și unul dintre cele mai mari zăcăminte din lume de gaze conțin hidrogen sulfurat – se adaugă perturbărilor din sectorul energetic al Emiratelor Arabe Unite.

Două surse au declarat pentru Reuters că producția zilnică de petrol a țării a scăzut cu mai mult de jumătate de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, iar închiderea Strâmtorii Ormuz a forțat gigantul petrolier de stat ADNOC să implementeze opriri extinse ale producției.

Noi lovituri ale Iranului asupra unor instalații din Emiratele Arabe Unite

Operațiunile de încărcare a petrolului în portul Fujairah, un terminal-cheie pentru exporturi, au fost suspendate de două ori în ultimele zile în urma unor incidente separate cu drone, deși o parte din activități a fost reluată între timp, potrivit surselor Reuters.

Statele arabe din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, s-au confruntat cu peste 2.000 de atacuri cu rachete și drone iraniene de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie, fiind vizate misiuni diplomatice americane și baze militare, precum și infrastructură petrolieră, porturi, aeroporturi și clădiri rezidențiale și comerciale.

Un val de atacuri coordonate a lovit, în noaptea de luni spre marți, puncte strategice din regiunea Golfului, forțând suspendarea temporară a zborurilor. Sistemele de apărare locale și americane au interceptat rachete și drone, în timp ce obiective energetice cheie au fost lovite din nou.

Ofensiva a vizat direct Ambasada SUA și un hotel de lux din Bagdad, în timp ce în Emiratele Arabe Unite atacurile asupra infrastructurii petroliere au provocat incendii majore și închiderea temporară a spațiului aerian.