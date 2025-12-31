Emisarii lui Trump au purtat noi discuții cu Ucraina și europenii privind următorii pași pentru încheierea războiului

Consilierii președintelui Donald Trump au avut convorbiri miercuri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și consilieri de securitate națională din Marea Britanie, Franța și Germania despre următorii pași pentru a se ajunge la încheierea războiului Rusiei în Ucraina, a declarat emisarul special al SUA, Steve Witkoff, citat de Reuters și Agerpres.

„Ne-am concentrat asupra modului în care să facem ca discuțiile să avanseze în mod practic în cadrul procesului de pace al @POTUS”, inclusiv consolidarea garanțiilor de securitate „și dezvoltarea unor mecanisme eficiente de prevenire a conflictelor pentru a contribui la încheierea războiului și a ne asigura că acesta nu se va relua”, a declarat Witkoff într-o postare pe rețelele sociale.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ginerele lui Trump, Jared Kushner, și principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, au participat de asemenea la aceste discuții.

Europa a fost reprezentată de consilierul britanic pentru securitate națională Jonathan Powell, consilierul francez pentru securitate națională Emmanuel Bonne și consilierul german pentru securitate națională Gunther Sautter.

Zelenski anunțase marți că consilierii pe securitate națională din cadrul „Coaliției Voinței” se vor întâlni sâmbătă în Ucraina, iar apoi liderii țărilor respective se vor reuni în Franța pe 6 ianuarie.

Această coaliție condusă de Marea Britanie și Franța grupează peste 30 de țări, dar nu se știe deocamdată care dintre ele vor participa la întâlniri.

Separat, principalul negociator ucrainean Rustem Umerov a declarat miercuri că Kievul și-a coordonat pozițiile cu SUA și aliații săi europeni în cadrul unor discuții telefonice la nivelul de consilieri de securitate.

Într-un mesaj pe Telegram, Umerov scrie că „i-a raportat” președintelui Volodimir Zelenski despre discuțiile telefonice. Anterior, emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, declarase că Zelenski ar fi participat la aceste discuții.

„Ne-am coordonat pozițiile și am planificat noi întâlniri cu partenerii europeni și americani în ianuarie”, a transmis Umerov. Munca va continua în noul an pentru a produce rezultate „tangibile” în eforturile de soluționare a conflictului dintre Ucraina și Rusia.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost recent în Florida, unde s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump. În urma întâlnirii, liderul ucrainean a declarat că planul de pace al SUA a fost aprobat în proporție de 90%. Problemele teritoriale și cele legate de centrala nucleară din Zaporojie rămân în suspensie. Zelenski a mai spus că s-a pus de acord cu Donald Trump asupra garanțiilor de securitate, notează portalul Rbc.ua.