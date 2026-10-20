Emisarul american Steve Witkoff se duce din nou în Rusia. Ce va discuta cu Putin

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, urmează să meargă miercuri în vizită în Rusia, a informat marți agenția de presă rusă Tass, citând o sursă sub rezerva anonimatului, relatează Reuters.

Witkoff va călători în Rusia după o întrevedere marți la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu președintele finlandez Alexander Stubb.

Premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a confirmat că emisarul american Steve Witkoff va merge miercuri la Sankt Petersburg, unde va prezenta autorităților ruse propuneri la care au lucrat americanii și europenii și care „ar putea deschide calea pentru o întâlnire la nivel de conducere”, notează AFP și Agerpres.

Călătoria lui Witkoff are loc pe fondul unei escaladări verbale între Trump și Zelenski, care s-au acuzat reciproc în ultimele zile că împiedică găsirea unei soluții.

Un oficial american citat de publicația Axios a declarat că Witkoff se va deplasa în Rusia pentru a se întâlni cu președintele Vladimir Putin și a-i prezenta câteva dintre ideile discutate cu aliații europeni.

Zelenski: Ucraina trebuie să fie la masa negocierilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, la Oslo, că țara sa trebuie să fie „prezentă la masa negocierilor”, în cazul unui posibil summit trilateral între SUA, Rusia și China în noiembrie, menționat în ultimele zile.

„Dacă este vorba despre chestiuni legate de Ucraina și de viitorul nostru, acest lucru poate fi acceptabil doar dacă suntem prezenți la masa negocierilor”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă la Oslo, în Norvegia, după discuțiile avute cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, relatează AFP și Agerpres.

Președintele american Donald Trump s-a declarat luni pregătit pentru o întâlnire cu omologii săi rus, Vladimir Putin, și chinez, Xi Jinping, în China, în noiembrie, despre care purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, afirmase anterior că a fost „menționată”.

Guvernul chinez a dat însă asigurări marți că „nu deține informații” despre un posibil summit trilateral între Statele Unite, Rusia și China, după ce Donald Trump s-a declarat ‘dispus’ să se întâlnească cu omologii săi pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

Zelenski a declarat totodată la Oslo că Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite pentru reluarea furnizării către Kiev de informații secrete care să permită detectarea rachetelor rusești ce se apropie înainte ca acestea să lovească, notează Reuters.

Referindu-se la discuția pe care a avut-o marți dimineață cu secretarul de stat american Marco Rubio, președintele ucrainean și-a exprimat încrederea că discuțiile privind rețeaua Starlink și furnizarea de rachete interceptoare Patriot vor avea un rezultat pozitiv.

Zelenski a afirmat totodată că Ucraina nu pierde războiul împotriva Rusiei, însă Kievul pierde oameni și este hotărât să găsească modalități pentru oprirea războiului.