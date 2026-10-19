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Actualitate

Tensiuni maxime între Washington și Kiev: Trump îl atacă dur pe Zelenski, care spune că Ucraina e împinsă să capituleze: „Așa arată lucrurile”

Sebastian Jucan
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Președintele american Donald Trump susține, într-un nou mesaj, că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu își dorește încheierea unui acord de pace cu Rusia. Liderul de la Kiev, în schimb, acuză că țara sa este împinsă să capituleze. Tensiunile dintre Washington și Kiev par să fi ajuns la cel mai ridicat nivel de la întâlnirea notorie dintre cei doi șefi de stat la Casa Albă, la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

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