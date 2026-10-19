Tensiuni maxime între Washington și Kiev: Trump îl atacă dur pe Zelenski, care spune că Ucraina e împinsă să capituleze: „Așa arată lucrurile”

Președintele american Donald Trump susține, într-un nou mesaj, că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu își dorește încheierea unui acord de pace cu Rusia. Liderul de la Kiev, în schimb, acuză că țara sa este împinsă să capituleze. Tensiunile dintre Washington și Kiev par să fi ajuns la cel mai ridicat nivel de la întâlnirea notorie dintre cei doi șefi de stat la Casa Albă, la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

„Decizia mea legată de Rusia este foarte simplă. Sunt în plin proces de negociere a păcii în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac nimic care să îndepărteze, în mod nechibzuit, Rusia de la masa negocierilor. Se fac progrese grozave, iar acestea includ și negocierile actuale privind ostaticii! Semnarea acelui document în acest moment ar avea acest efect, iar eu îl pot semna mai târziu sau oricând vreau!”, a scris președintele Statelor Unite într-un mesaj pe care l-a publicat pe Truth Social, rețeaua de socializare pe care o deține.

„Poate și mai important este faptul că Rusia face foarte puțin, dacă face ceva, pentru a ajuta Republica Islamică Iran, în comparație cu ceea ce ar putea face, iar eu vreau să păstrez lucrurile în acest fel și așa vor rămâne, cu excepția cazului în care niște oameni proști se vor amesteca”, a subliniat el.

Trump insistă că Zelenski nu își dorește pacea

El a lansat apoi un nou atac la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul tensiunilor dintre Washington și Kiev din cauza acordului anunțat de Trump pentru importuri de motorină din Rusia și relaxarea sancțiunilor impuse Moscovei.

„În cele din urmă, Zelenski folosește rafinăriile de motorină din Rusia ca ținte, știind că aceste atacuri afectează grav piețele mondiale ale motorinei, inclusiv pe cele din Statele Unite. Fermierii, crescătorii de animale și afacerile de toate felurile suferă enorm din această cauză, dar Rusia, cu toate acestea, trimite pe piața mondială, la un preț scăzut, milioane de barili de motorină”, a scris liderul de la Casa Albă în mesajul publicat în cursul nopții de duminică spre luni.

„Lui Zelenski nu-i pasă și, sincer, având în vedere toți banii pe care Europa îi oferă, după cum se știe, cu atâta generozitate, precum și banii pe care i-a dat în trecut Coruptul Joe Biden, el nu vrea să pună capăt acestui război și, probabil, nici nu a vrut vreodată acest lucru. Ar fi putut obține un acord mai bun acum doi ani decât poate obține în prezent”, a mai scris președintele SUA.

„Țara sa este în ruine, o mare parte din teritoriul său este pierdută, oceanele și mările sale au dispărut, iar populația sa masculină este redusă numeric, rănită și/sau moartă”, a conchis el.

Zelenski: „Cred că au fost luate măsuri pentru a convinge Ucraina să capituleze”

Într-un interviu publicat de agenția Bloomberg duminică, Zelenski a sugerat că administrația de la Casa Albă încearcă să exercite presiuni asupra Kievului pentru a determina o capitulare în fața Moscovei.

Zelenski a prezentat de asemenea ultima sa propunere făcută Washingtonului prin care să dea curs solicitării lui Trump de a înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești.

„Cea mai recentă propunere a mea a fost următoarea: noi nu mai vizăm motorina rusească, iar voi ne furnizați rachete pentru sistemele Patriot, ca să ne protejăm instalațiile. Dar ei vor pur și simplu să încetăm atacurile asupra motorinei”, a spus el.

„Cred că au fost făcuți pași pentru a convinge Ucraina să capituleze”, a continuat Zelenski în interviul preluat de agenția EFE. „Nu spun că acesta este obiectivul urmărit de partenerii noștri. Nu vreau să cred că partenerii noștri americani consideră că războiul” împotriva Rusiei „ar putea fi încheiat mai repede pe seama Ucrainei. Dar așa arată lucrurile”.

Volodimir Zelenski la Consiliul European. FOTO: Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Armata ucraineană, pusă în dificultate

Zelenski a adăugat că relațiile cu SUA s-ar putea îmbunătăți după alegerile pe care SUA le vor organiza la începutul lunii noiembrie.

„Politica devine foarte agresivă în perioada alegerilor”, a spus el. „Cred că acum suntem într-o fază de agonie, dar, după alegeri, viața va continua și cred că lucrurile vor fi mai calme”, a adăugat liderul de la Kiev.

Declarațiile lui Zelenski au venit după ce forțele armate ucrainene s-au plâns că SpaceX, compania aerospațială a lui Elon Musk, a redus deliberat viteza sistemului de internet prin satelit Starlink, crucial pentru operațiunile militare.

Întrebat cine a ordonat această măsură, Zelenski a indicat „autoritățile, Casa Albă”, invocând „surse” pe care nu le-a identificat. Zelenski a mai declarat că SUA întârzie livrările de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, folosite pentru a doborî rachetele balistice rusești, care provoacă cele mai mari distrugeri infrastructurii din orașele ucrainene.

„Am plătit pentru arme”, inclusiv pentru rachetele antibalistice, în cadrul așa-numitului program PURL, a declarat Zelenski. „O parte dintre livrări a fost autorizată” de partea americană, „în timp ce restul nu au fost autorizate. Și aceasta nu este o problemă tehnică”, a mai spus liderul de la Kiev.

Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Foto: Profimedia

Urmează o nouă întâlnire Trump-Putin?

The Wall Street Journal a scris duminică, citând surse familiare cu situația că, președintele rus Vladimir Putin a propus organizarea, luna viitoare, a unui summit cu Trump și cu liderul chinez Xi Jinping pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.

Întrebat despre posibilul summit dintre Trump, Putin, și Xi, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni dimineață: „S-a vorbit despre o astfel de întâlnire. Nu știu dacă s-a stabilit definitiv, dar președintele a fost clar. El ar dori ca războiul din Ucraina și Rusia să ia sfârșit”.

„Nu vedem nimic bun care să rezulte din acest război. Vedem o mulțime de aspecte negative, inclusiv riscul foarte real de escaladare și extindere a acestui conflict… într-o altă țară, din cauza unui atac de sabotaj eșuat sau a unor drone care sunt afectate de războiul electronic și ajung în mod accidental într-o țară vecină”, a adăugat el.

Potrivit WSJ, Kremlinul a sugerat organizarea dialogului trilateral în marja viitorului summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Summitul respectiv este programat să aibă loc în perioada 18-19 noiembrie la Shenzhen.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a confirmat pentru ziarul american că au loc discuții cu privire la o potențială întâlnire.

„Nu există încă o înțelegere clară cu privire la întâlnirea în sine sau la agenda sa potențială, deși toate cele trei părți recunosc posibilitatea ipotetică ca o astfel de întâlnire să aibă loc”, a afirmat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.