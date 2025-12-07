Un acord de pace în Ucraina e „foarte aproape”, anunță emisarul lui Trump / Moscova spune însă că vrea „schimbări radicale” la planul SUA

Cele două principale probleme nerezolvate sunt legate de teritoriu – în primul rând viitorul Donbasului – și de viitorul centralei nucleare din Zaporojie, a spus emisarul Keith Kellogg, care se pregătește să părăsească administrația Trump, scrie Reuters.

Emisarul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape” și că acum depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina și centrala nucleară de la Zaporojie.

Keith Kellogg, care urmează să demisioneze în ianuarie, a declarat la Forumul Reagan pentru Apărare Națională că eforturile de soluționare a conflictului se află în „ultimii 10 metri”, care, potrivit lui, sunt întotdeauna cei mai dificili.

Cele două principale probleme nerezolvate, a spus Kellogg, sunt legate de teritoriu – în primul rând viitorul Donbasului – și de viitorul centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa, care se află sub controlul Rusiei.

„Dacă rezolvăm aceste două probleme, cred că restul lucrurilor se vor rezolva destul de bine”, a declarat Kellogg sâmbătă.

„Suntem foarte, foarte aproape”, a asigurat el.

Un semnal venit dinspre Moscova a temperat optimismul cu privire la rezultatul negocierilor

Consilierul Kremlinului Iuri Ușakov a fost citat duminică de presa rusă spunând că Statele Unite vor trebui să „facă schimbări serioase, aș spune radicale, în documentele lor” referitoare la Ucraina.

El nu a precizat ce schimbări dorește Moscova să facă Washingtonul.

Două milioane de morți și răniți

Kellogg, un general-locotenent în rezervă care a servit în Vietnam, Panama și Irak, a declarat că amploarea pierderilor cauzate de războiul din Ucraina este „îngrozitoare” și fără precedent pentru un război regional.

Kellogg a afirmat că, împreună, Rusia și Ucraina au suferit peste două milioane de victime, inclusiv morți și răniți, de la începutul războiului. Nici Rusia, nici Ucraina nu divulgă estimări credibile ale pierderilor lor.

Rusia controlează în prezent 19,2% din Ucraina, inclusiv Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, întreg teritoriul regiunii Luhansk, peste 80% din Donețk, aproximativ 75% din Herson și Zaporojie, precum și porțiuni din regiunile Harkov, Sumy, Mikolaiv și Dnipropetrovsk.

Planul SUA

Luna trecută un plan de pace al SUA cu 28 de propuneri preliminare a apărut în presă, spre îngrijorarea oficialilor ucraineni și europeni, care au afirmat că acestea sunt favorabile Rusiei.

Aceste propuneri au fost împărțite în patru componente diferite, potrivit Kremlinului. Conținutul exact nu este cunoscut. SUA au negociat în paralel cu Kievul și cu Moscova.

Conform propunerilor inițiale ale SUA, centrala nucleară de la Zaporojie, ale cărei reactoare sunt în prezent oprite, ar fi repusă în funcțiune sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, iar energia electrică produsă ar fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o conversație telefonică lungă și „substanțială” cu emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui, Jared Kushner.

Cei doi s-au întâlnit săptămâna aceasta cu Vladimir Putin la Kremlin. Kremlinul a declarat vineri că se așteaptă ca Kushner să se ocupe în principal de redactarea unui eventual acord.

Concesiile teritoriale și garanțiile de securitate

Concesiile teritoriale și garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost printre cele mai sensibile subiecte discutate într-o convorbire recentă între președintele Volodimir Zelenski și emisarii americani, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Axios.

O persoană familiarizată cu conversația a declarat pentru Axios că schimbul de opinii privind teritoriul a fost unul dintre cele mai sensibile aspecte ale discuției.

Potrivit unei a doua surse, Moscova continuă să insiste ca Kievul să se retragă din părțile din regiunea Donețk pe care le mai deține, în timp ce negociatorii americani lucrează la propuneri alternative care ar putea reduce diferențele dintre cele două părți.

Axios a relatat că garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost un alt punct important. O sursă a declarat că SUA și Ucraina s-au apropiat de o poziție comună și au înregistrat „progrese semnificative”, dar a adăugat că ambele guverne trebuie să se asigure că interpretează proiectul de garanții în același mod.

„Principalele probleme dificile se referă la chestiuni teritoriale și garanții de securitate. Ne propunem să ne asigurăm că soluțiile convenite sunt realiste, echitabile și durabile”, a declarat pentru Axios ambasadoarea Ucrainei la Washington, Olha Stefanișina.