Emisarul lui Trump care l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe, dat afară. Disputa aprinsă de pe e-mailuri „nebunești” care i-a adus concedierea

Paolo Zampolli afirmă că nu a fost „deloc surprins” de faptul că a fost demis după ce o cunoscută publicație de la Bruxelles a relatat în detaliu disputa lui, pe e-mail, cu secretarul de stat adjunct din administrația Trump.

Controversatul reprezentant politic din cadrul Departamentului american de Stat, implicat într-o dispută pe e-mail cu secretarul de stat adjunct din administrația Trump, a fost demis din funcția de emisar special la doar câteva ore după ce Politico a publicat un articol în care descria conflictul.

Un oficial american a confirmat joi că Paolo Zampolli a fost demis, precizând că statutul său „de emisar special a încetat și că nu mai este angajat al guvernului” de la Washington, a anunțat ediția americană a Politico.

Când a fost rugat să comenteze demiterea lui, Zampolli a declarat, prin intermediul unui comunicat: „A-l servi pe președintele Donald Trump și pe Statele Unite au fost cea mai mare onoare din viața mea. Sunt profund recunoscător președintelui Trump, secretarului (Marco) Rubio și întregii echipe”.

„Acum a sosit momentul pentru următorul capitol – înapoi la afaceri, la construirea de relații și la încheierea de tranzacții”, a adăugat Zampolli, în comunicat.

El a precizat că Trump i-a spus: „De ce vrei să lucrezi în administrația publică când poți încheia toate aceste tranzacții?”.

Într-un scurt interviu telefonic, Zampolli a declarat că nu a fost „deloc surprins” că a fost concediat în urma articolului publicat de Politico.

Paolor Zampolli, un prieten personal al lui Trump, a fost concediat la câteva ore după ce Politico a publicat joi un articol în care descria conflictul de câteva luni pe care acesta îl avusese, prin e-mail cu secretarul de stat adjunct, Christopher Landau. Cei doi oficiali s-au certat pe tema autorității și a lanțurilor de comandă, Landau încercând să-l mențină pe Zampolli concentrat asupra rolului lui de emisar cultural.

Conflictul este remarcabil nu doar din cauza atacurilor personale și a acuzațiilor de defăimare, ci și pentru că în unele dintre lanțurile de e-mailuri erau incluși peste o duzină de oficiali guvernamentali, printre care și Dan Scavino, directorul de personal al președintelui american.

Zampolli a acordat două interviuri ample publicației Politico, în care l-a criticat dur pe Landau și a afirmat că acesta „m-a atacat încă din prima zi” și că „a încercat să distrugă tot ce am făcut”.

În anii 1990, Zampolli a lucrat ca agent de modeling, reprezentând-o pe Melania Trump și prezentând-o lui Trump pe aceasta. Zampolli a fost numit în consiliul de administrație al Kennedy Center în timpul primei administrații Trump, iar președintele l-a numit emisar special al SUA pentru parteneriate globale în cadrul celei de-a doua administrații.

În această funcție, Zampolli trebuia să reprezinte Statele Unite la evenimente culturale globale și să formeze parteneriate culturale în întreaga lume.

Însă, potrivit e-mailurilor obținute de publicația de la Bruxelles, Zampolli s-a îndepărtat mult de atribuțiile lui și s-a întâlnit cu oficiali străini pentru a discuta chestiuni care nu aveau legătură cu chestiunile culturale.

La un moment dat în luna iunie, Zampolli l-a acuzat pe Landau îmtr-un e-mail – la care erau incluși și alți peste zece funcționari – că Landau ar fi fost sursa unei scurgeri de informații pentru un articol publicat în The New York Times (NYT).

Deși Zampolli nu a specificat despre ce articol era vorba, detaliile furnizate de el corespund cu un articol publicat de NYT în luna martie, în care se relata faptul că Zampolli a solicitat Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) să o deporteze pe Amanda Ungaro, mama fiului său, în Brazilia, pentru a-l ajuta să obțină custodia fiului. Zampolli a negat că ar fi cerut ICE să o rețină pe femeie.

În schimb, Landau a negat că ar fi divulgat informații către NYT, răspunzând prin e-mail: „Amenințările și acuzațiile dumneavoastră devin din ce în ce mai bizare, defăimătoare și nepotrivite pentru a fi difuzate pe scară largă prin e-mail. Nu am nicio idee despre ce vorbiți.”

Landau, care a fost superiorul direct al lui Zampolli până în iulie, i-a ordonat acestuia să înceteze să mai trimită „e-mailuri nebunești până când voi primi instrucțiuni suplimentare de la Casa Albă cu privire la modul de a continua”.

Episodul din România

La finalul lunii august, aflat în România, Paolo Zampolli l-a sunat de față cu presa pe Nicușor Dan. Președintele României nu a răspuns, dar a sunat înapoi după un minut.

Pe 27 august a avut loc inaugurarea parcului „Donald Trump”, din Sectorul 4 al Bucureștiului. Primarul Daniel Băluță l-a avut invitat pe Paolo Zampolli. În mai multe luări de poziție anterioare, Zampolli s-a descris ca un emisar al președintelui Trump mai ales pe zona turistică și de reprezentare.

Băluță și Zampolli s-au așezat la pupitru. Au vorbit. La un moment dat, Zampolli a spus: „Voi suna pe cineva foarte special”. A sunat. Inițial, interlocutorul nu a răspuns. Apoi, într-un minut, cel apelat a sunat înapoi. Era Nicușor Dan, vocea fiind ușor de recunoscut pentru că Zampolli l-a pus pe speaker. Dialogul a avut loc în engleză.

„Domnule președinte, v-am sunat pentru că sunt la inaugurarea parcului și președintele Trump mi-a cerut să vă transmit mulțumiri personal dumneavoastră și românilor. Proiectul este minunat”, a spus Zampolli.

Nicușor Dan i-a răspuns că se află la Ambasada României la Chișinău și se pregătește pentru întâlnirea cu președinta Maia Sandu. „Deci, ați văzut parcul?”, a continuat apoi Nicușor Dan în discuția cu Paolo Zampolli.

„Da, vreau să vă mulțumim foarte mult. Tura următoare când mă întorc în România vom merge împreună. Aștept să vă văd în următoarele săptămâni la New York”, a spus Zampolli.

„O să fie o mare plăcere”, i-a răspuns Nicușor Dan, care i-a urat lui Zampolli succes în viitoarea vizită în Uzbekistan. Apoi cei doi au încheiat dialogul.

Cine este Zampolli

Poziția oficială a lui Paolo Zampolli până în prezent a fost de „emisar special al președintelui SUA pentru parteneriate globale”. El s-a remarcat drept una dintre figurile legate de administrația de la Washington prezente în mod special în politica și viața publică din România.

Zampolli a jucat un rol important în întâlnirea, fie și frugală, a lui Nicușor Dan cu secretarul de stat american Marco Rubio, din 19 februarie 2026, de la Washington, potrivit realizatoarei Cristina Cileacu de la Digi24, jurnalistă cu autoritate în politica internațională.

La începutul lunii septembrie 2025, Zampolli se întâlnise cu premierul Ilie Bolojan.

Primăvara lui 2026 l-a propulsat în continuare pe Paolo Zampolli în atenția publică din România, când a devenit clar că parcul din Sectorul 4 va lua numele președintelui Donald Trump.

Acuzat că a drogat și violat un fotomodel

Paolo Zampolli a fost acuzat recent de Victoria Drake, fotomodel și antreprenoare în domeniul tehnologiei în vârstă de 33 de ani, că ar fi agresat-o sexual în casa acestuia din Manhattan, în octombrie 2023, a scris Newsweek.

Zampolli a negat acuzațiile, declarând pentru Substack PunchUp că acestea fac parte dintr-o încercare de a-l șantaja sau de a-i aduce prejudicii.

Plângerea a fost depusă la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New Yorkului, pe 3 septembrie.

Omul de afaceri în vârstă de 56 de ani, născut în Italia, spune că procesul intentat de Victoria Drake ar trebui judecat împreună cu o plângere penală pe care el a depus-o împotriva lui Drake, la Roma, în aprilie, în care susține că femeia a încercat să-l șantajeze.

„Domnul Zampolli a amenințat-o public pe clienta noastră cu un proces de 100 de milioane de dolari și a acuzat-o de șantaj, însă executorii noștri judiciari nu au reușit în repetate rânduri să-i înmâneze actele de chemare la proces, în chestiunile pe care el este atât de dornic să le discute public”, a spus, pentru Newsweek, Jesse Weinstein, unul dintre avocații lui Drake.

Weinstein a adăugat: „Am făcut multiple încercări de bună-credință pentru a efectua notificarea și vom continua să facem acest lucru. Dacă domnul Zampolli dorește să conteste acuzațiile Victoriei, locul potrivit pentru a face acest lucru este în instanță, unde ambele părți vor fi supuse regulilor privind probele și procesului judiciar. Victoria a raportat imediat presupusa agresiune autorităților și a fost supusă unor examinări medicale a doua zi. Ea este pregătită să-și susțină acuzațiile și nu se va lăsa intimidată de amenințări, de legături politice sau de eforturile de a împiedica audierea acestor pretenții.”

Zampolli susține că el le-a făcut cunoștință lui Trump și Melaniei

Zampolli a susținut, în trecut, că el este cel care l-a prezentat pe Trump viitoarei prime doamne, Melania Trump, la o petrecere organizată de el în cadrul Săptămânii Modei din New York, în 1998. Melania Trump a afirmat anterior că l-a cunoscut pe soțul ei la acea petrecere, deși nu i-a atribuit lui Zampolli meritul de a le fi făcut cunoștință.

Într-o conferință de presă ținută mai devreme în cursul acestui an, Melania Trump a negat că defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein ar fi fost cel care a prezentat-o lui Trump. „Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump. Mi-am cunoscut soțul, întâmplător, la o petrecere din New York City în 1998”, a spus ea.

Ce acuzații i-a adus Victoria Drake

În plângerea Victoriei Drake se menționează că Zampolli s-a apropiat de ea la scurt timp după ce aceasta a sosit la clubul privat Zero Bond din Manhattan, pe 5 octombrie.

Aceștia „au povestit că s-au recunoscut unul pe celălalt de la Mar-a-Lago și că împărtășeau aceeași admirație pentru președintele Trump”, se menționează în plângere. Zampolli i-a invitat pe Victoria Drake și pe o prietenă a acesteia la reședința lui pentru a bea ceva mai târziu, în acea seară. Ea a venit împreună cu respectiva prietenă și a plecat de acolo „fără incidente” în jurul orei 2:30 dimineața, se adaugă în plângere.

Zampolli a invitat-o din nou la el acasă în dimineața următoare și i-a trimis un mesaj în care îi spunea „Vreau să te cunosc mai bine”, conform plângerii.

În jurul orei locale 1:45 dimineața, pe 7 octombrie, Zampolli a sunat-o pe Drake și a invitat-o la reședința lui pentru o „întâlnire” cu absolvenți ai Institutului de Tehnologie din Massachusetts și ai Universității Harvard. Drake a considerat că ar fi o „bună ocazie de networking” și a ajuns la locuința lui în jurul orei 3 dimineața, se mai susține în plângere.

La sosire, Zampolli i-a oferit o băutură, iar ea „și-a pierdut cunoștința”, ultima ei amintire fiind aceea că stătea pe canapeaua din sufragerie și îl observa pe Zampolli „consumând cantități mari de cocaină”.

Plângerea susține, de asemenea, că, în scurtele momente de conștiență, ea și-a amintit că „zăcea pe spate într-un pat, într-o lumină slabă, complet goală, cu inculpatul Zampolli întins deasupra ei și transpirând abundent pe corpul ei, în timp ce o strângea de gât cu ambele mâini și o penetra vaginal”.

Drake susține că „nu și-a dat și nu și-ar fi putut da consimțământul pentru niciun contact sexual” cu Zampolli.

Potrivit documentului, Drake a depus o plângere la Departamentul de Poliție din New York a doua zi. De asemenea, în aceeași zi, ea a fost supusă unui examen medical privind agresiunea sexuală sub influența substanțelor și unui examen medico-legal privind agresiunea sexuală la un spital din New York. Drake prezenta vânătăi pe piciorul stâng și pe șolduri și i s-au prescris medicamente pentru a preveni apariția bolilor cu transmitere sexuală, se menționează în plângere.

Conform plângerii, Drake continuă să sufere de „suferințe emoționale severe și afecțiuni fizice” ca urmare a acțiunilor lui Zampolli.

Drake solicită o hotărâre judecătorească prin care să se declare că Zampolli s-a făcut vinovat de „violență ilegală motivată de gen”, interzisă de Codul Administrativ al orașului New York, precum și daune compensatorii și punitive nespecificate. Ea a solicitat un proces cu juriu.

O primă ședință preliminară a fost programată pentru 6 noiembrie.

Conform plângerii lui Drake, Zampolli „a activat în același cerc” ca Epstein și aceștia „au licitat împreună pentru achiziționarea Elite Model Management la o licitație publică”.

De asemenea, în plângere se menționează că numele lui Zampolli a apărut în dosarele Epstein făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA, după ce Congresul a adoptat o lege care impune divulgarea documentelor din ancheta privindu-l pe Epstein. Cu toate acestea, dosarele conțin e-mailuri și documente care implică numeroase personalități de rang înalt, iar simpla menționare în aceste documente nu constituie o dovadă a comiterii unei fapte ilicite.

Zampolli nu a fost acuzat de nicio faptă ilicită în legătură cu Epstein, un infractor sexual condamnat care s-a sinucis în închisoare în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații federale de trafic sexual.

Mai devreme în cursul acestui an, Zampolli a negat o serie de acuzații aduse de fosta lui parteneră, Amanda Ungaro. Ea l-a acuzat că și-a folosit influența pentru a fi deportată în Brazilia, în contextul unei dispute privind custodia fiului lor adolescent.

„Am tras eu vreo sfoară? Nu. Era ea în situație ilegală? Asta rămâne la latitudinea lor să decidă”, a declarat el într-un interviu acordat revistei Newsweek.

De asemenea, el a negat orice legătură personală cu Epstein. „Nu am avut niciodată vreo relație personală cu domnul Epstein. Făcea parte din cercul social din New York – atâta tot”, a adăugat Zampolli.