Emisarul special al lui Putin spune că va fi pace în Ucraina într-un an

Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat la o conferință de investiții din Arabia Saudită că războiul din Ucraina se va încheia într-un an, relatează Reuters.

Declarațiile au fost făcute de Dmitriev după întâlnirile avute cu oficiali din administrația președinteului Donald Trump, în SUA, weekendul trecut.

„Suntem siguri că suntem pe drumul spre pace și, ca promotori ai păcii, trebuie să facem ca acest lucru să se întâmple”, a declarat Dmitriev, care este și directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe.

Întrebat dacă pacea în Ucraina este posibilă în decurs de un an, Dmitriev a răspuns: „Cred că da.” El a mai spus că Rusia și SUA sunt aproape de o „soluție diplomatică” privind războiul.

Dmitriev a lăudat cooperarea dintre SUA, Arabia Saudită și Rusia, ca fiind principalii deținători de resurse naturale din lume, afirmând că o astfel de colaborare va face lumea mai sigură.

„Oamenii sunt concentrați acum pe conflictul regional din jurul Rusiei, dar noi nu vrem ca el să escaladeze într-un conflict mai mare. Pentru asta, trebuie să acționăm mai bine decât până acum, nu mai rău”, a mai spus Dmitriev.