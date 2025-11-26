Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”

Emisarul prezidențial american Steve Witkoff a purtat luna trecută, după succesul acordului de pace privind Gaza, o convorbire telefonică cu un înalt oficial al Kremlinului pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru Ucraina și i-a dat sfaturi despre cum trebuie să discute cu Donald Trump, scrie Bloomberg.

Într-o convorbire telefonică din 14 octombrie, care a durat puțin peste cinci minute, Witkoff l-a sfătuit pe Iuri Ușakov, principalul consilier al lui Putin în materie de politică externă, cu privire la modul în care liderul rus ar trebui să abordeze problema cu Trump.

Printre aceste sfaturi s-au numărat sugestii pentru organizare unei discuții între Trump și Putin înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă, care urma să aibă loc în acea săptămână și folosirea acordului privind Gaza ca punct de plecare.

„Iată ce cred că ar fi extraordinar”

„Am elaborat un plan Trump în 20 de puncte pentru pace și mă gândesc că am putea face același lucru și cu dumneavoastră”, i-a spus Witkoff lui Ușakov, potrivit unei înregistrări a conversației obținute de Bloomberg.

Ușakov l-a întrebat pe Witkoff dacă ar fi „util” ca Putin să-l sune pe Trump. Witkoff a răspuns că da.

De asemenea, i-a recomandat lui Putin să-l felicite pe Trump pentru acordul de pace din Gaza, să spună că Rusia l-a susținut și că îl respectă pe președinte ca om al păcii. „Din acest punct de vedere, va fi o convorbire foarte bună”, a spus Witkoff.

„Iată ce cred că ar fi extraordinar”, a adăugat Witkoff. „Poate că îi va spune președintelui Trump: știți, Steve și Iuri au discutat un plan de pace foarte similar, în 20 de puncte, și credem că acesta ar putea schimba puțin lucrurile, suntem deschiși la astfel de lucruri.”

Ușakov a părut să ia în considerare o parte dintre sfaturi: Putin „îl va felicita” și va spune „Domnul Trump este un adevărat om al păcii”.

Trump și Putin au purtat convorbirea telefonică două zile mai târziu, la cererea Rusiei, iar președintele american a descris conversația de două ore și jumătate ca fiind „foarte productivă”.

Ulterior, el a anunțat planurile de a se întâlni cu liderul rus la Budapesta, un summit care încă nu a avut loc, și a menționat, de asemenea, că Putin l-a felicitat pentru acordul privind Gaza.

Reacția lui Trump: „Asta face un negociator”

Întrebat despre dezvăluirile Bloomberg, Trump a spus că nu a ascultat înregistrarea convorbirii pe care este bazat articolul, dar că nu este surprins, deoarece „asta face un negociator”, notează Reuters.

„Știți, este o formă foarte obișnuită de negociere”, a spus președintele american marți, în avionul prezidențial cu care s-a dus în Florida pentru sărbătoarea de Ziua Recunoștinței.

„Îmi imaginez că spune același lucru și Ucrainei”, a adăugat Donald Trump.

EL a spus că emisarul său, Steve Witkoff, va merge la Moscova săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin și că ginerele său, Jared Kushner, care a ajutat la negocierea acordului din Gaza, este și el implicat.

În ultimele zile, Trump a stabilit ziua de joi, de Thanksgiving, ca fiind ziua în care dorea să vadă Ucraina acceptând un acord care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina.

Dar el și consilierii săi au renunțat la un termen limită ferm și acum spun că ar dori un acord cât mai curând posibil.

„Termenul limită pentru mine este atunci când se termină”, a spus Trump.