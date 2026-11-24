Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat postul Antena Stars cu 50.000 de lei (circa 10.000 de euro) pentru o ediție a emisiunii „Acces Direct”, difuzată în 2 octombrie..

În ediția respectivă, Mirela Vaida i-a avut invitați pe părinții unui copil aflat în comă după ce a fost lovit de o mașină, internat în spitalul din Iași, care au vorbit despre situația medicală a copilului și despre demersurile pe care le fac pentru a găsi alte soluții de tratament, inclusiv prin transferul acestuia la o clinică de recuperare, potrivit Pagina de Media.

Tatăl a susținut în emisiune că băiatului nu i se mai administrează niciun tratament de aproximativ patru luni și acuză că medicii nu permit transferul său la o clinică de recuperare din România, deși, potrivit documentelor medicale invocate de părinte, copilul ar fi transferabil.

În timpul discuției, Mirela Vaida a pus sub semnul întrebării deciziile medicilor și a sugerat că aceștia așteaptă ca organismul copilului să cedeze, fără să își asume responsabilitatea pentru decesul acestuia.

„Şi atunci, ce aşteaptă spitalul? Deci nici nu-l deconectează şi aşteaptă să cedeze corpul de la sine şi să ziceţi că uite, s-a întâmplat natural ca să nu fie nimeni de vină”, a spus Vaida.

Comentariul a fost făcut în timp ce tatăl încerca să explice de ce familia nu renunţă la căutarea unor soluţii medicale.

Tatăl copilului a explicat în emisiune: „De patru luni de zile nu i se mai face lui Nicolas niciun tratament, a fost oprit orice tratament. Recent am cerut un raport medical cu starea de… cu starea lui actuală de sănătate pentru a-l trimite la clinici, pentru a încerca să-l transferăm, pentru că aici nu… nu i se face nimic. Şi am văzut pe raportul medical că doamna doctor Filipescu, neurochirurgul lui Nicolas, care se ocupă de caz, am văzut că a scris că nu i se mai face niciun tratament, că aşa au decis domnii doctori pentru că este prea grav copilul şi că nu i se per… nu i se permite transferul în ţară, la o clinică de recuperare. De ce în ţară nu ar avea voie, doar este cetăţean român?Este transferabil. Este… scrie pe foaie că este transferabil, dar doamna doctor a precizat că în România… că nu permite în România să fie transferat la o clinică de recuperare, cu toate că băieţelul este cetăţean român. ”

Mirela Vaida: „Eu vreau să întreb aşa: cred că sunteţi în cea mai grea luptă a unui părinte, în situaţia în care dumneavoastră îl vedeţi cum este doar pentru faptul că el deschide ochii, clipeşte şi că respiră, voi vă încăpăţânaţi să credeţi că el va trăi şi că va avea o viaţă normală, pe de altă parte, doctorii vin şi spun cam asta e şi e ţinut de aparate, adică noi nu putem să îl ţinem la nesfârşit doar ca să trăiască. Ei, la un moment dat va trebui să-i..”, a spus Vaida în emisiune.

Potrivit deciziei CNA, intervențiile moderatoarei au încălcat articolul 48, alineatul 1, din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, care prevede că „orice persoană are dreptul la respectarea intimității în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau un eveniment tragic”.

Amenda de 50.000 de lei a fost votată în unanimitate de membrii Consiliului.