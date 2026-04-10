Emmanuel Macron încearcă să îl ademenească pe Trump la Palatul Versailles cu o cină fastuoasă

Emmanuel Macron, fotografiat la Palatul Versailles înaintea unui dineu de stat organizat în onoarea regelui Charles a Marii Britanii și a reginei Camilla, FOTO: MPP / Starface / Profimedia

Președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat pe omologul său american Donald Trump la o cină fastuoasă la somptuosul Palat de la Versailles, a doua zi după un summit G7 programat la mijlocul lunii iunie, deși rămâne neclar dacă Trump va participa la vreunul dintre aceste evenimente, au declarat surse familiare cu situația pentru Reuters.

Franța găzduiește summitul G7 din acest an, reuniunea liderilor urmând să aibă loc în stațiunea de pe malul lacului Evian-les-Bains, la poalele Alpilor francezi, în perioada 15–17 iunie.

Macron a modificat deja data pentru a nu coincide cu un eveniment de arte marțiale mixte organizat de Trump la Casa Albă pe 14 iunie. Evenimentul va fi organizat cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către președintele SUA.

Printre alte probleme, relația lui Trump cu mulți dintre membrii G7 s-a tensionat tot mai mult din cauza războiului său împotriva Iranulului, o țintă predilectă a criticilor sale fiind premierul britanic Sir Keir Starmer. Trump și-a exprimat nemulțumirea profundă față de faptul că liderul de la Londra a refuzat inițial să pună la dispoziția SUA baze aeriene pentru lovituri împotriva Iranului.

De asemenea, Trump a criticat în repetate rânduri NATO, alianță din care fac parte toate țările membre ale grupului G7, pentru modul în care a reacționat la conflict.

Trump nu a răspuns până acum invitației lui Macron

Sursele agenției Reuters afirmă că nu este încă clar dacă Trump va fi prezent la Evian-les-Bains, cu atât mai puțin la Versailles, unde, potrivit acestora, niciun alt lider G7 nu a fost invitat.

O eventuală absență a lui Trump ar reprezenta o lovitură serioasă pentru Macron și ar arunca o umbră lungă asupra summitului G7, într-un moment în care administrația americană se arată deschis sceptică față de utilitatea unor astfel de reuniuni multilaterale.

Invitația lui Macron pentru Trump vizează un eveniment plin de fast la Versailles, un palat aurit din secolul al XVII-lea construit în apropierea Parisului de Ludovic al XIV-lea, care ar pune în valoare istoria comună a celor două națiuni înaintea celebrării a 250 de ani de la independența Statelor Unite pe 4 iulie.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a confirmat invitația, spunând: „(Macron) își dorește cu adevărat ca el (Trump) să vină, insistă foarte mult să participe”. Totuși, oficialul a adăugat că Trump nu a luat încă o decizie nici măcar în privința participării la summitul G7.

Biroul lui Macron a refuzat să comenteze în legătură cu invitația la Versailles.

Un oficial francez familiarizat cu planificarea, care se află încă într-un stadiu incipient, a declarat că Macron ar putea să-l primească pe Trump într-o vizită bilaterală în jurul summitului G7, așa cum ar putea proceda cu oricare dintre liderii invitați.

„Formatul acestei recepții nu este finalizat. Vizita rămâne de confirmat”, a spus oficialul.